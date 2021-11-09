Главный герой – из тени. Самые яркие моменты Хави-игрока

1636405221

09 ноября 2021, 00:00

Хави официально возглавил «Барселону». «Соккер.ру» вспоминает самые яркие эпизоды, характеризующие его как игрока.

Итак, Хави вернулся в «Барселону». Возвращение легенды каталонского клуба стало новой надеждой для фанатов, которые давно не испытывали такого неприятного ощущения от происходящего с их любимой командой. С Хави связан последний самый высокий взлет «Барселоны», поэтому логично, что и с его присутствием на тренерской скамейке связывают какое-то возрождение.

Но пока рано судить о каких-то тренерских качествах Хави, который повесил бутсы на гвоздь в мае 2019 года. Он набирался опыта в «Аль-Садде», который далек от внимания большого числа фанатов. Пресса вынуждена питаться лишь трансферными слухами, рассказывающими о том, с кем Хави хочет расстаться, с кем – продлить контракт, а кого заполучить. Сейчас же давайте вспомним самые яркие моменты из карьеры Хави в бытность игроком «Барселоны».

Лучший игрок Евро-2008

Чемпионат Европы 2008 года очень хорошо запомнился российским фанатам. Там выступала лучшая сборная России за последние долгие годы. Но там же заявила о себе ставшая теперь уже легендарной и сборная Испании. Под крылом Луиса Арагонеса собрались невероятные звезды: Хави, Иньеста, Давид Сильва, Фабрегас, Вилья, Торрес, Касорла, Хаби Алонсо и другие.

Эта команда была неприкасаемой, а Хави стал ее предводителем, который при этом находился немного в тени. В полуфинале он забивал гол России, а в финале с Германией сделал победную голевую передачу на Торреса. Его амплуа не обязывало к яркой и зрелищной игре, но УЕФА тогда по достоинству оценил вклад Хави, назвав его лучшим игроком турнира.

Выигрыш шести трофеев с «Барселоной» за год

После возвращения с чемпионата Европы Хави продолжил творить волшебство с «Барселоной». В сезоне-2008/09, который стал первым на тренерском посту команды для Хосепа Гвардиолы, каталонцы оказались первым испанским клубом, взявшим «требл». Они выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

А потом добавили к этому победы в Суперкубке Испании, Суперкубке Европы и Клубном чемпионате мира. Собрали максимум возможного. Хави в этой команде тянул за ниточки и был глубинным дирижером. Но его главной игрой, безусловно, был матч на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала», который «Барселона» разгромила со счетом 6:2, а Хави сделал четыре голевых передачи.

Победа в чемпионате мира

После успешного Евро-2008 от Испании ждали триумфального шествия и на чемпионате мира 2010 года. Триумф получился, но сама игра не всех оставила в восторге. Испанцы в финале вырвали победу над сборной Нидерландов благодаря единственному голу Андреса Иньесты на 116-й минуте. Испания систематически уничтожала своих соперников непрерывным потоком передач.

Ее игроки сделали 5966 касаний мяча за турнир, но сборная забила всего восемь мячей за весь чемпионат. Уничтожение контролем мяча без вала голевых моментов было далеко не всем по душе. Но эта тактика оказалась победной, а рулевым в ней снова стал Хави. Он сделал 413 успешных передач на турнире – больше, чем любой другой игрок, а также на его счету 25 созданных голевых моментов – на восемь больше, чем у второго места по этому показателю.

Финал Лиги чемпионов 2011 года

«Барселона», выигравшая с Хави Лигу чемпионов 2009 года, на сей раз успешно разобрала на атомы «Манчестер Юнайтед». Причем игра проходила на «Уэмбли». МЮ был «запасован до смерти», что называется. А задавал этому тон именно Хави, который завершил матч с 95-процентной точностью передач (из 148 выполненных пасов). Среди прочего на счету Хави и голевой пас на Лионеля Месси, который не скупился на похвалу в адрес партнера и назвал его лучшим игроком в истории испанского футбола.

Две голевые передачи в финале Евро-2012

Победная серия сборной Испании после чемпионата мира 2010 года продолжилась на чемпионате Европы 2012-го. В финале турнира испанцы разгромили Италию со счетом 4:0. И Хави, который дирижировал игрой сборной на протяжении всего турнира, особенно знатно выложился именно в финальном поединке. Он стал первым игроком в истории, который сделал две голевых передачи в финале чемпионата Европы. С его передач забили Альба и Торрес. А Хави пополнил свою богатую коллекцию трофеев.

Безупречная игра в пас против ПСЖ

На протяжении своей карьеры Хави показывал регулярно гениальное владение мячом, пасом и понимание игры. Но, пожалуй, особняком стоит матч против ПСЖ в 2013 году в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч на выезде завершился со счетом 2:2. Ответная игра закончилась тоже вничью, но со счетом 1:1, и дальше прошла «Барселона».

Но больше всего ответный матч запомнился тем, что Хави выполнил безупречно точно все 46 передач, которые сделал в этой игре. Он стал первым игроком в истории турнира с таким показателем при таком количестве пасов. 100-процентная точность передач идеально характеризует Хави как ключевого архитектора и дирижера игры.

Теперь перед Хави стоит новая задача, которая сильно отличается от тех, что ему приходилось решать раньше. Перед глазами опыт многих недавних футболистов, которые не смогли добиться успеха в клубах, где становились легендами. Это может настораживать. Но есть и положительные примеры.

Да и в нынешних условиях, в ситуации, в которой оказалась «Барселона», лучшим решением для клуба было бы обратиться к тому, с кем связаны его самые славные времена, пусть и в другой роли, в другом качестве. У него будет большой запас доверия и возможность перезагрузить обстановку в клубе.