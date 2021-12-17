58 лет назад Лев Яшин стал обладателем «Золотого мяча»

Ровно 58 лет назад, 17 декабря 1963 года, бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин выиграл «Золотой мяч».
В голосовании Яшин (73 очка) опередил Джанни Риверу (55 очков), Джимми Гривза (51 очко), Дениса Лоу (45 очков) и других известных футболистов. Лев Иванович стал первым советским футболистом и первым вратарём, который получил «Золотой мяч».
глядя на хронику, становится понятно, почему такие игроки как Яшин, Пеле стали великими, они опережали свое время, которые и сейчас бы могли играть на уровне, а остальные это уровень лфл. с чего начинается воторой гол в матче против чили, потеря от игрока, который даже по сторонам не смотрит, такое ощущение, что забыл, что он находится с мячом
глядя на хронику, становится понятно, почему такие игроки как Яшин, Пеле стали великими, они опережали свое время, которые и сейчас бы могли играть на уровне, а остальные это уровень лфл. с чего начинается воторой гол в матче против чили, потеря от игрока, который даже по сторонам не смотрит, такое ощущение, что забыл, что он находится с мячом