58 лет назад Лев Яшин стал обладателем «Золотого мяча»

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вчера, 19:18

Ровно 58 лет назад, 17 декабря 1963 года, бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР выиграл «Золотой мяч».

В голосовании Яшин (73 очка) опередил Джанни Риверу (55 очков), (51 очко), Дениса Лоу (45 очков) и других известных футболистов. Лев Иванович стал первым советским футболистом и первым вратарём, который получил «Золотой мяч».