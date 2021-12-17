ГлавнаяНовостиИстория футболаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

58 лет назад Лев Яшин стал обладателем «Золотого мяча»

вчера, 19:18

Ровно 58 лет назад, 17 декабря 1963 года, бывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин выиграл «Золотой мяч».

В голосовании Яшин (73 очка) опередил Джанни Риверу (55 очков), Джимми Гривза (51 очко), Дениса Лоу (45 очков) и других известных футболистов. Лев Иванович стал первым советским футболистом и первым вратарём, который получил «Золотой мяч».

Все новости
Первый послевоенный ЧМ: арбитры родом из 19-го века, нелепая травма перед началом матча и капитанская чехарда
21 ноябряСергей Колосков в блоге Футбольная ностальгияКомментарии4
Главный герой – из тени. Самые яркие моменты Хави-игрока
09 ноябряСергей Иванов в блоге Футбольная ностальгияКомментарии14
35 лет назад Фергюсон провёл первый матч в качестве тренера «Ман Юнайтед»
08 ноября Комментарии5
От Белы и Златана до нового Мальдини и рекорда. «Милан» соединяет прошлое с настоящим
29 октябряВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
17 лет назад Месси дебютировал в Ла Лиге. Против него играл Почеттино
16 октября ВидеоКомментарии4
Веган, будущий директор музея и рота тренеров. Вспоминаем футболистов Хиддинка, переживших Марибор
10 октябряСтанислав Горин в блоге Футбольная ностальгияКомментарии18
Сортировать
Все комментарии
szy57xfaz3tw
szy57xfaz3tw
сегодня в 03:05
Очень приятно вспомнить
баск
баск ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:59
Как это кто в мире вспомнит, у вас неверные сведения)

Яшин, разумеется, величина мирового уровня.
Но словосочетание "Dynamo Moscow" стало широко известно в мире как раз после английского турне 45 года.

За этим турне следил весь мир, написаны тонны статей, да чего там статей- люди целые книги писали, причём за рубежом их написано и издано даже больше, чем у нас.
Мало того, их пишут и издают до сих пор.
Например, совсем недавно вышла книга Дэвида Даунинга об этот турне, названная им словечком на русский манер- "Passovotchka")

А на сайтах Челси, Арсенала, Рейнджерсов и Кардиффа и сейчас висят материалы о матчах этого турне.

Изучайте уж как-нибудь матчасть, прежде чем утверждать что-либо..)
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:25
Дело в том, что британское турне Динамо никто не забыл. И сейчас, в Англии, много людей болеющих за Динамо, именно благодаря той знаменитой поездки Динамо. Динамо- это знаменитый клуб, Яшин- знаменитая Личность, прославившая знаменитый клуб!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:16
Так и не отвечали бы. Какие тут могут быть "можно"?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:04
Можно, я вам не буду отвечать?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:03
Кто там это турне в мире вспомнит? Яшин же легенда мировая, а не Динамо М. Сначала Яшин, а потом уже откуда он: Россия - Динамо М.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:02
Этому событию можно было больше внимания уделить.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:30
Ну, прежде всего, известность к Динамо пришла после триумфального турне по Англии. Яшин- одна из Легенд Динамо!!!
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
Личность, которой Динамо М обязано своей известностью в мире.
протон
протон
вчера в 20:14
При жизни не ценим, но уже после смерти вспоминаем как легенд, и это, к сожалению, не только про Яшина можно сказать...
глядя на хронику, становится понятно, почему такие игроки как Яшин, Пеле стали великими, они опережали свое время, которые и сейчас бы могли играть на уровне, а остальные это уровень лфл. с чего начинается воторой гол в матче против чили, потеря от игрока, который даже по сторонам не смотрит, такое ощущение, что забыл, что он находится с мячом
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:04
Вот это праздничная дата.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:01
Прошло 58 лет а Яшин так и остался единственным вратарем получившим Золотой мяч. Великий.
Capral
Capral
вчера в 19:46
ЛИЧНОСТЬ- НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ в ВЕКАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
вчера в 19:35
завтра напишите что 58 лет и 1 день назад...так можно новости генерить.
Почему в прошлом году не отмечали?
МапС
МапС
вчера в 19:30
Исчо будем долго жить воспоминаниями об успехах советского и российского футбола....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:27
Значимая дата.
drug01
drug01
вчера в 19:22
Приятная дата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100