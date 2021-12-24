ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Рубин» представил «не новогодний клип»

вчера, 16:12

«Рубин» показал «не новогодний клип» с участием футболистов команды и главного тренера Леонида Слуцкого.

В прошлом году в клипе казанцев Слуцкий исполнил песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».

Все новости
Сафонов поделился фотографией с дочерью
Сегодня, 17:11 ФотоКомментарии5
Рождественское чудо, итальянская Шакира и мощное желание «Спартака». Футбольный мир празднует
Сегодня, 11:31Станислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии5
«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы
Вчера, 20:18 Комментарии23
Лондонский «Арсенал» запретил игрокам посещать рестораны
Вчера, 09:37 Комментарии9
Фанаты «Сампдории» оставили кучу навоза перед домом экс-президента клуба
22 декабря ФотоКомментарии14
«Кошмар для защитников РПЛ». «Спартак» оригинально представил Николсона
22 декабря ФотоКомментарии43
Сортировать
Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 17:55
По итогам первого круга ничего другого и не остается,как только клипы снимать..((
Теперь понимаю,почему Левонид так быстро в Европе наработался..,не поняли там его таланта...))
протон
протон
вчера в 20:59
Ну как в анекдоте: "Русский -2, математика-2, физика - 2, пение -5! Слышь, Циля, йон после всего этого еще и поёть!"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:55
Пока у Слуцкого и Ко. лучше получается клипы создавать нежели показывать стабильную игру! Но клип действительно хороший, но с грустинкой, наверное последние игры не дают повода веселиться.
С наступающим!!! В новый год с новыми надеждами!!!
1bear
1bear
вчера в 16:52
а мне очень понравилось
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:40
В футбол бы так играли.
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
На поле нужно было бы показывать свое умение...
Mangur
Mangur
вчера в 16:23
Не смешно. Не праздничество.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:23
Хаха зачет! Хакшабанович круто рэпчик зачитал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:18
Резюмируя: клипы получаются гораздо лучше, чем игра в футбол.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14, ред.
В главной роли как всегда Слуцкий !
Классный клип !!!👍🙋‍♂️
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100