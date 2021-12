«Рубин» представил «не новогодний клип»

1640351567

вчера, 16:12

«Рубин» показал «не новогодний клип» с участием футболистов команды и главного тренера Леонида Слуцкого.

В прошлом году в клипе казанцев Слуцкий исполнил песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».