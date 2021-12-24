«Рубин» представил «не новогодний клип»

«Рубин» показал «не новогодний клип» с участием футболистов команды и главного тренера Леонида Слуцкого.
В прошлом году в клипе казанцев Слуцкий исполнил песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».
«Рубин» показал «не новогодний клип» с участием футболистов команды и главного тренера Леонида Слуцкого.
В прошлом году в клипе казанцев Слуцкий исполнил песню американской певицы Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You».
С наступающим!!! В новый год с новыми надеждами!!!
С наступающим!!! В новый год с новыми надеждами!!!