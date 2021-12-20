Клопп был недоволен отсутствием санитайзера на стадионе «Тоттенхэма»

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вчера, 17:17

Наставник «Ливерпуля» после гостевого поединка 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2) возмутился отсутствием санитайзеров на стадионе в Лондоне.

Немецкий тренер не смог найти ни одного средства для обработки рук в комнате для пресс-конференций, напомнив о случаях COVID-19 в стане «шпор»:

Я считаю, что здесь должно быть дезинфицирующее средство для рук. Это было бы хорошо. Вы знаете, у вас было 13 случаев заболевания или что-то в этом роде. Мне же приходится браться за стул.

Ранее в «Тоттенхэме» была выявлена вспышка заражений коронавирусом, из-за чего УЕФА присудил «шпорам» техническое поражение в поединке Лиги конференций против «Ренна».