Клопп был недоволен отсутствием санитайзера на стадионе «Тоттенхэма»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после гостевого поединка 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2) возмутился отсутствием санитайзеров на стадионе в Лондоне.
Немецкий тренер не смог найти ни одного средства для обработки рук в комнате для пресс-конференций, напомнив о случаях COVID-19 в стане «шпор»:
Я считаю, что здесь должно быть дезинфицирующее средство для рук. Это было бы хорошо. Вы знаете, у вас было 13 случаев заболевания или что-то в этом роде. Мне же приходится браться за стул.
Ранее в «Тоттенхэме» была выявлена вспышка заражений коронавирусом, из-за чего УЕФА присудил «шпорам» техническое поражение в поединке Лиги конференций против «Ренна».
Сегодня клубы АПЛ должны принять решение о возможном переносе игр 20-го тура.
PS А Клопп никогда не слышал об резиновых перчатках для таких случаев?.......... кто нибудь подарите бедняге на новый год упаковку............одноразовых перчаток или смазку для рук антибактериальную
PS А Клопп никогда не слышал об резиновых перчатках для таких случаев?.......... кто нибудь подарите бедняге на новый год упаковку............одноразовых перчаток или смазку для рук антибактериальную
Не хватало еще мерчендайзера с супервайзером)
Не хватало еще мерчендайзера с супервайзером)