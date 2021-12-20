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Клопп был недоволен отсутствием санитайзера на стадионе «Тоттенхэма»

вчера, 17:17
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп после гостевого поединка 18-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2) возмутился отсутствием санитайзеров на стадионе в Лондоне.

Немецкий тренер не смог найти ни одного средства для обработки рук в комнате для пресс-конференций, напомнив о случаях COVID-19 в стане «шпор»:

Я считаю, что здесь должно быть дезинфицирующее средство для рук. Это было бы хорошо. Вы знаете, у вас было 13 случаев заболевания или что-то в этом роде. Мне же приходится браться за стул.

Ранее в «Тоттенхэме» была выявлена вспышка заражений коронавирусом, из-за чего УЕФА присудил «шпорам» техническое поражение в поединке Лиги конференций против «Ренна».

Сегодня клубы АПЛ должны принять решение о возможном переносе игр 20-го тура.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 21:09, ред.
немец все не может успокоится......после ничьей........ судья не так трактует, теперь санитайзеров нету....... ....бомбит мужика.

PS А Клопп никогда не слышал об резиновых перчатках для таких случаев?.......... кто нибудь подарите бедняге на новый год упаковку............одноразовых перчаток или смазку для рук антибактериальную
протон
протон
вчера в 20:19
Мне одному кажется, что он уже кукухой поехал?
Не хватало еще мерчендайзера с супервайзером)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 19:14
Зато стадион похож на унитайзер
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:04
Только так можно набирать очки.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:01
Безопаснее мыть руки горячей водой. Частое использование санитайзера не есть полезно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:55
правильно сказал Юрген!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:40
Есть причина.
drug01
drug01
вчера в 17:18
Он вполне прав
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