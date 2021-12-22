Фанаты «Сампдории» оставили кучу навоза перед домом экс-президента клуба

Болельщики «Сампдории» решили необычным образом высказать свое мнение по факту того, что президент клуба Массимо Ферреро недавно был арестован за финансовые махинации. Ферреро купил клуб в 2014 году у Эдуардо Гарроне.
Сперва фанаты протестовали с баннерами на улицах Генуи. А затем ультрас привезли под дом Гарроне навоз и выгрузили у его ворот.
#Genova, letame e striscione fuori dalla casa dell'ex patron blucerchiato #Garrone. «Grazie ai tuoi filtri hanno derubato la #Sampdoria». Il riferimento è alle parole di Garrone il giorno dell'annuncio di #Ferrero: «Ha superato tutti i filtri che avevo messo per avere garanzie». pic.twitter.com/EbuWIdTLek— Babboleo News (@BabboleoNews) December 22, 2021
"На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одного только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы)." - убрали это правило. То есть теперь, если Вы играете использую более чем один аккаунт, Вы можете спокойно указывать во всех случаях один и тот же адрес в разделе Призерам, где заполняется эта информация.
"На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одного только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы)." - убрали это правило. То есть теперь, если Вы играете использую более чем один аккаунт, Вы можете спокойно указывать во всех случаях один и тот же адрес в разделе Призерам, где заполняется эта информация.
"флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), комментарии из одного слова;"
https://www.soccer.ru/rules
"6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя."
https://www.soccer.ru/game
Так работает система, тут дело не в Вашей мотивации, нет причин полагать что Вы просто хотели получить очки, но нарушение это не отменяет (комментарий содержал лишь одно слово). По поводу добавлений - будьте осторожны со словами попадающими в автоцензуру, и соотвественно впоследствии не являющиеся словами (будет выглядеть уже не так как Вы написали слово). Некоторые слова попадающие туда меняются на другое слово, например искажающие значения клубов, но многие уже не выглядят как цельные слова после автоцензуры, следовательно вторым словом не будут являться.
Позвольте дать Вам совет - просто не забывайте про момент с одним словом, пишите хотя бы два-три, тогда и проблем с этим не будет.
Надеюсь что это прояснит этот момент.
Всего доброго.
"флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), комментарии из одного слова;"
https://www.soccer.ru/rules
"6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя."
https://www.soccer.ru/game
Так работает система, тут дело не в Вашей мотивации, нет причин полагать что Вы просто хотели получить очки, но нарушение это не отменяет (комментарий содержал лишь одно слово). По поводу добавлений - будьте осторожны со словами попадающими в автоцензуру, и соотвественно впоследствии не являющиеся словами (будет выглядеть уже не так как Вы написали слово). Некоторые слова попадающие туда меняются на другое слово, например искажающие значения клубов, но многие уже не выглядят как цельные слова после автоцензуры, следовательно вторым словом не будут являться.
Позвольте дать Вам совет - просто не забывайте про момент с одним словом, пишите хотя бы два-три, тогда и проблем с этим не будет.
Надеюсь что это прояснит этот момент.
Всего доброго.