Фанаты «Сампдории» оставили кучу навоза перед домом экс-президента клуба

1640198659

вчера, 21:44

Болельщики «Сампдории» решили необычным образом высказать свое мнение по факту того, что президент клуба Массимо Ферреро недавно был арестован за финансовые махинации. Ферреро купил клуб в 2014 году у Эдуардо Гарроне.

Сперва фанаты протестовали с баннерами на улицах Генуи. А затем ультрас привезли под дом Гарроне навоз и выгрузили у его ворот.