ГлавнаяНовостиВокруг футболаИталия. Серия А 2021/2022

Фанаты «Сампдории» оставили кучу навоза перед домом экс-президента клуба

вчера, 21:44

Болельщики «Сампдории» решили необычным образом высказать свое мнение по факту того, что президент клуба Массимо Ферреро недавно был арестован за финансовые махинации. Ферреро купил клуб в 2014 году у Эдуардо Гарроне.

Сперва фанаты протестовали с баннерами на улицах Генуи. А затем ультрас привезли под дом Гарроне навоз и выгрузили у его ворот.

Все новости
«Кошмар для защитников РПЛ». «Спартак» оригинально представил Николсона
Вчера, 09:53 ФотоКомментарии43
Кудряшов и Джикия составили свой рейтинг новогодних блюд
21 декабря ВидеоКомментарии10
Клопп был недоволен отсутствием санитайзера на стадионе «Тоттенхэма»
20 декабря Комментарии8
У зимбабвийцев больше минут в топ-5, чем у подопечных Карпина. Футбол захватил весь мир
18 декабряВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии2
Роналду раскрыл пол будущей двойни
17 декабря ВидеоКомментарии13
Крыховяк посетил Руанду и выложил фото с гориллами
15 декабря ФотоКомментарии17
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:33
Хороший подарок, ароматный.
112910415
112910415
сегодня в 06:42
это значительно креативнее, чем бить стёкла, к примеру
9v7g3u9pd477
9v7g3u9pd477
сегодня в 05:38
Очень эффектно выглядит
ДСА
ДСА
сегодня в 05:09
Тут и без слов всё понятно.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:51
Хорошее удобрение в огород.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:24
Хорошо сделали.
David Young
David Young
вчера в 23:11
Приветствую всех.

"На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одного только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы)." - убрали это правило. То есть теперь, если Вы играете использую более чем один аккаунт, Вы можете спокойно указывать во всех случаях один и тот же адрес в разделе Призерам, где заполняется эта информация.
kust07
kust07 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:35
А лучше сами нахезайте)
beefs
beefs
вчера в 22:34
вот это месть так месть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:11
Блин, где они взяли столько навоза.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:58
Сейчас у дома Федуна охрана.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:55
Здравствуйте.

"флуд (в т.ч. в рабочих тегах, например, НашелОшибку), комментарии из одного слова;"
https://www.soccer.ru/rules

"6) Не нарушайте правила сайта — во время бана ставку сделать нельзя."
https://www.soccer.ru/game

Так работает система, тут дело не в Вашей мотивации, нет причин полагать что Вы просто хотели получить очки, но нарушение это не отменяет (комментарий содержал лишь одно слово). По поводу добавлений - будьте осторожны со словами попадающими в автоцензуру, и соотвественно впоследствии не являющиеся словами (будет выглядеть уже не так как Вы написали слово). Некоторые слова попадающие туда меняются на другое слово, например искажающие значения клубов, но многие уже не выглядят как цельные слова после автоцензуры, следовательно вторым словом не будут являться.

Позвольте дать Вам совет - просто не забывайте про момент с одним словом, пишите хотя бы два-три, тогда и проблем с этим не будет.

Надеюсь что это прояснит этот момент.

Всего доброго.
протон
протон
вчера в 21:46
Привезите заодно и к дому Федуна пару камазов!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:46
Как дети малые,чес слово!😜
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100