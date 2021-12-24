Лондонский «Арсенал» запретил игрокам посещать рестораны

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вчера, 09:37

Руководство «Арсенала» ввело правила для футболистов в связи с распространением в клубе COVID-19.

Доктор столичной команды заявил игрокам, чтобы они держались подальше от оживленных ресторанов, а также от любых переполненных общественных мест, так как количество заболеваний в Англии продолжает расти в преддверии Рождества. Ограничения ввели, чтобы избежать новых заражений перед играми против «Норвича» и «Вулверхэмптона», которые пройдут 26 и 28 декабря соответственно.

После 18 проведенных поединков «Арсенал» находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 балла.