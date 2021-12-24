ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Лондонский «Арсенал» запретил игрокам посещать рестораны

вчера, 09:37

Руководство «Арсенала» ввело правила для футболистов в связи с распространением в клубе COVID-19.

Доктор столичной команды заявил игрокам, чтобы они держались подальше от оживленных ресторанов, а также от любых переполненных общественных мест, так как количество заболеваний в Англии продолжает расти в преддверии Рождества. Ограничения ввели, чтобы избежать новых заражений перед играми против «Норвича» и «Вулверхэмптона», которые пройдут 26 и 28 декабря соответственно.

После 18 проведенных поединков «Арсенал» находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 балла.

Все новости
Арсенал
Перевод с football.london
Сафонов поделился фотографией с дочерью
Сегодня, 17:11 ФотоКомментарии5
Рождественское чудо, итальянская Шакира и мощное желание «Спартака». Футбольный мир празднует
Сегодня, 11:31Станислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии5
«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы
Вчера, 20:18 Комментарии23
«Рубин» представил «не новогодний клип»
Вчера, 16:12 ВидеоКомментарии10
Фанаты «Сампдории» оставили кучу навоза перед домом экс-президента клуба
22 декабря ФотоКомментарии14
«Кошмар для защитников РПЛ». «Спартак» оригинально представил Николсона
22 декабря ФотоКомментарии43
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ SVGrib (раскрыть)
вчера в 14:07
.
SVGrib
SVGrib
вчера в 14:06, ред.
Сегодня же пятница)
berda2003
berda2003
вчера в 12:26
правильно: хватит бухать ...
ОПС
ОПС
вчера в 10:25
Все правильно.
Cat01
Cat01
вчера в 10:17
Строгий режим нужен
протон
протон
вчера в 10:03
Вакцинированные болеют и ревакцинация не помогает.
112910415
112910415
вчера в 10:03
и с куаром нельзя ? кошмар
ДСА
ДСА
вчера в 10:02
Теперь им придется фаст-фудом питаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:41
Интерасно,а бордели можно?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100