У зимбабвийцев больше минут в топ-5, чем у подопечных Карпина. Футбол захватил весь мир

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18 декабря 2021, 18:57

Нашлись даже граждане Мадагаскара.

Люксембург – 2 легионера, 1 633 сыгранных минут

Люксембург может записать себе в актив Пьянича, ведь известный босниец имеет паспорт крошечной страны, где его семья спаслась от войны. Миралем вырос в герцогстве. Страна с населением в шестьсот с копейками тысяч человек научилась играть в футбол. В «Майнце» играет универсальный хавбек Леандро Мартинс, которому всего 21 год, а скандалист Жерсон Родригеш после нескольких матчей на старте сезона сменил киевское «Динамо» на «Труа». Оба игрока из Люксембурга универсальные, хотя не самые стабильные, особенно Жерсон.

Зимбабве – 3 легионера, 1 677 минут

Сборная Зимбабве на 121-м месте в рейтинге ФИФА , участие в финальной части Кубка Африканский Наций для них уже победа, а живет в южноафриканской стране примерно столько же человек, как в Москве с окрестностями. При этом перспективный тренер Джеррард в «Астон Вилле» выпускает на поле 27-летнего Марвелоса Накамба, разрушителя, которого воспитали в Нидерландах и Бельгии. Опорник появился в 12 турах АПЛ . Десять матчей в Лиге 1 сыграл Маршалл Мунетси, еще один хавбек. Наконец, у «Лиона» есть форвард Кадевере, и хотя он резервист – 5 поединков, суммарно эта тройка сыграла 1 677 минут, а Кокорин, Миранчук, Черышев и Головин лишь 1 333 минуты.

Канада – 2 легионера, 2 464 минуты

Два легионера, зато какие! Альфонсо Дэвис является одним из лучших левых латералей мира, играет за «Баварию». Поскольку весельчак вытащил Канаду на чемпионат мира – второй раз в истории и впервые с 1986 года, то уже обрел статус героя в глазах тамошних фанатов. А форвард Джонатан Девид в 21 год уже чемпион Франции с «Лиллем», и в этом сезоне прекрасен – 3 гола в ЛЧ , 11 мячей в Лиге 1 (у Месси, напомним, лишь один точный удар).

Армения – 3 легионера, 2 746 минут

Армяне, спокойно. Вы любите футбол, мы в курсе. Но для небольшой страны, которая в рейтинге ФИФА ниже Иордании, три легионера в топ-5 – успех. Понятно, что в центре внимания Мхитарян. Речь о главной звезде футбола в стране. Но не только Генрих собирает игровые минуты в топ-5 с армянским паспортом. Есть также бывший защитник «Урала» и «Тамбова» Ароян, который неожиданно для многих из «Астаны» попал в «Кадис», где закрепился в основе. А еще на подхвате у «Хоффенхайма», где всегда умели ценить атакующих игроков, есть Адамян – Саркис давно живет в Германии, хотя родился в Ереване.

Ямайка – 3 легионера, 3 123 минуты

Конечно же, Майкл Антонио, как и пару десятков других футболистов АПЛ , родом из Лондона. Но империя платит по счетам, поэтому Стерлинг из Ямайки – родился на острове в городе Кингстон, а форвард «Вест Хэма» в этом году начал выступать за Ямайку. Уже забил первые мячи, причем один из них невероятно мощным ударом. Помогать ему могут Леон Байли – вингер «Астон Виллы», куда перебрался из «Байера», уроженец Ямайки, и Этан Пиннок из «Брентфорда», еще один натурализованный англичанин с корнями на родине Боба Марли, большого фаната футбола.

Косово – 6 легионеров, 3 914 минут

Для многих стран мира такого государства не существует. Например, Россия или Китай среди отказников признавать независимость Косово. Но это не помешало ФИФА и УЕФА принять одноименную сборную в свои ряды, а тамошним игрокам занять места в составе не последних клубов мира. Амир Ррахмани – основной защитник «Наполи». В «Торино» нередко появляется на поле Мергим Войвода. «Норвич» поверил в Милота Рашицу, Валон Бериша выступает за «Реймс», а рослый форвард Мурики подменял Иммобиле в «Лацио».

Габон – 4 легионера, 4 237 минут

У главной звезды с габонским паспортом – Обамеянга, большие игровые проблемы в «Арсенале». «Канониры» вышли на привычное четвертое место в таблице, пока новый штамм коронавируса переносит матчи АПЛ , но Пьер-Эмерик забил лишь 4 гола в 14 матчах, причем последний раз радовал Артету точным ударом еще в октябре. Также Габон представляют Лемина – не заиграл в «Ювентусе», оказался в «Ницце», Буанга из «Сент-Этьена», и Аллевина из «Клермона». Хотя габонцы хитрят, их сборники нередко рождались на территории Франции.

Финляндия – 7 легионеров, 4 456 минут

Не как шведы, у которых 18 легионеров с Ибрагимовичем во главе, но тоже неплохо. Не удивительно, что летом финны сыграли на Евро-2020. Закономерно, что класса тамошним футболистам пока не хватает, а звезды уровня Литманена больше нет. Зато есть успешный конкурент Лунева по «Байеру» — основной голкипер Градецки. Играет так же часто за приличную в новом сезоне команду из Леверкузена, как Пукки за «Норвич». У остальных, вроде Уронена или Йенсена, меньше игровой практики, но они в топ-5. А на подходе Глен Камара – выступления за «Рейнджерс» и сборную сделали его целью клубов АПЛ . Возможно, Джеррард заберет знакомого игрока в «Астон Виллу»?

Весь мир — футбольный

В топ-5 два парня из Мадагаскара. Игроки «Лорьяна», Морель и Фонтен, вспомнили о корнях. Плюс скауты ищут там, где раньше не бывали. Те же норвежцы массово отправляют талантов в топ-5, чтобы самые талантливые играли на высоком уровне, как невероятный Холанд.

В Европе почти все, кому позволяют человеческие ресурсы, стали играть лучше. Не стоит высокомерно оценивать якобы легкий жребий команды Карпина в Лиге Наций. Сначала надо обыграть Исландию, Израиль и Албанию, а потом рассказывать, чего эти соперники не умеют.

У албанцев сейчас десять человек в топ-5. Про тех же американцев, которые за тридцать лет построили империю соккера практически с нуля, можно не начинать. У них 19 легионеров в топ-5, причем большинство молодые и жутко талантливые. В итоге получат мощную национальную команду, как швейцарцы или датчане, у которых по 29 представителей в главных лигах Европы.

В РПЛ лимит законсервировал развитие молодых ребят. В топ-5 им будут платить меньше, поэтому почти всегда остаются и перезревают. В итоге страдает сборная, страдают клубы – не получают за трансферы столько, как могли бы, чтобы вкладывать деньги в новых доморощенных талантов и сильных легионеров. Не в выигрыше и фанаты, ведь футболисты с амбициями играют иначе.

Вспомните, если застали, времена Аршавина – любые его успехи в «Арсенале» воспринимались так, словно вот-вот заберет «Золотой мяч», народ всей душой поддерживал Андрея. Есть особая магия в Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге, АПЛ , и даже в Лиге 1. Поэтому плохо, что ребята из Зимбабве светятся в трансляциях элитных лиг в последнее время чаще, чем россияне.

Головину мешают травмы и конкуренты в «Монако». Миранчук сидит на лавке и впервые за полгода забил за «Аталанту». Кокорин с Черышевым подыскивают новые клубы, «Фиорентина» и «Валенсия» не прочь с ними расстаться. Пока суммарно у четверки меньше игровых минут в элитных лигах, чем у двух игроков сборной Мозамбика.