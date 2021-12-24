«Интер» может подписать контракт с Белотти в январе

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вчера, 23:04

Форвард «Торино» может перебраться в «Интер».

TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale сообщает, что миланский клуб может провести переговоры с 28-летним игроком и заключить контракт уже в январе.

Белотти, у которого истекает контракт с «Торино» летом, хочет сменить команду.