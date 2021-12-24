«Интер» может подписать контракт с Белотти в январе

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в «Интер».
TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale сообщает, что миланский клуб может провести переговоры с 28-летним игроком и заключить контракт уже в январе.
Белотти, у которого истекает контракт с «Торино» летом, хочет сменить команду.
Думаю, что перейдя в Интер к Симионе Индзаги результативность Андре возрастет, т.к там и партнеры сильнее да и стиль игры более атакующий. Так что все должно получиться у него.
Думаю, что перейдя в Интер к Симионе Индзаги результативность Андре возрастет, т.к там и партнеры сильнее да и стиль игры более атакующий. Так что все должно получиться у него.