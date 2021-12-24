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«Интер» может подписать контракт с Белотти в январе

вчера, 23:04

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в «Интер».

TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale сообщает, что миланский клуб может провести переговоры с 28-летним игроком и заключить контракт уже в январе.

Белотти, у которого истекает контракт с «Торино» летом, хочет сменить команду.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:59
Просроченный трансфер. Белотти уже как сезона 4 пересидел в Турине. В новом клубе вряд ли он сможет добиться прежних забивных качеств.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:25
Сам по себе Белотти давольно таки хороший форвард, но в последнее время его результативность заметно упала, но на мой взгляд, это связанно не столько с самим Андреа, а сколько со спадом и низким профессионализмом его партнеров по Торино, т.к при всех достоинствах Белотти все же зависимый форвард.
Думаю, что перейдя в Интер к Симионе Индзаги результативность Андре возрастет, т.к там и партнеры сильнее да и стиль игры более атакующий. Так что все должно получиться у него.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:59
То что уйдет из Торино это точно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:49
Ещё может и не уйдёт.
1bear
1bear
сегодня в 00:05
в Интер - это хорошо,а я его в Зените ждал...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:23
Думал он никогда не уйдет с Торино
протон
протон
вчера в 23:18
Интер умеет выждать своё !
beefs
beefs
вчера в 23:07
Это нормальный ход...
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