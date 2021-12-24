Форвард «Зенита», чемпион Франции и парни из Чемпионшипа. Грандиозные планы «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно

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24 декабря 2021, 22:07

У «сороки» на хвосте.

Кажется, мы стали забывать, что пару месяцев назад «Ньюкасл» обзавелся очень богатыми хозяевами, которые собираются превратить аутсайдера Премьер-Лиги в топ-клуб. Новое руководство обещает постепенный процесс преображения, покупки за 100 миллионов фунтов «сороки» делать не станут, но ведь и вылет в Чемпионшип определенно не входит в планы амбициозного проекта. «Ньюкасл» должен улучшить команду в январе, чтобы выжить в АПЛ .

Список Эдди Хау

Трансферное окно откроется через неделю, но «Ньюкасл» уже давно ведет усердную работу по усилению состава. «Сороки» полностью доверяют Эдди Хау и намерены в максимально возможном объеме удовлетворить его пожелания. Сейчас у «Ньюкасла» нет времени на долгосрочное отслеживание трансферных целей, ориентироваться в ближайшее окно будут на виш-лист, составленный новым главным тренером вскоре после вступления в должность.

«Ньюкаслу» нужна свежая кровь для решения первоочередной задачи по сохранению прописки в Премьер-Лиги, хотя даже в рамках «хотелок» Эдди Хау у клуба есть выбор, чтобы сбалансировать сиюминутную нужду с долгосрочными перспективами футболистов. Нельзя полностью исключать вариант, при котором следующий сезон «сороки» все-таки проведут в Чемпионшипе, поэтому важно, чтобы зимние цели не разбежались через полгода, когда их попросят поработать в подэлитном дивизионе.

Так или иначе, о стратегических задачах пусть думает руководство «Ньюкасла», а мы оценим список потенциальных новичков, оказавшийся в распоряжении Sky Sports. Источник очень серьезный: если на Sky Sports появилась информация, что «Ньюкасл» интересуется этими игроками, значит, так и есть. Понятно, что это живой процесс: возможно, кто-то уже категорически отказался, а другой футболист добавился в список, но изначально Эдди Хау попросил именно этих игроков.

Приоритет — укрепление обороны

Все линии «Ньюкасла» требуют усиления, но приоритет Хау — оборона, как нетрудно догадаться. «Сороки» пропустили 41 гол в 18 матчах, в среднем пропускают 2.28 мяча за игру. Худшие в Премьер-Лиге по этому показателю. Тренерский штаб не отказался бы и от парочки внятных центральных защитников, но кровь из носу нужен хотя бы один. Все-таки Фабиан Шер номинально обладает достаточно высоким уровнем, рядом с сильным напарником он еще способен приносить пользу.

В центр обороны «Ньюкасл» рассматривает бельгийца Джейсона Денайера из «Лиона», голландца Свена Ботмана, ставшего в этом году чемпионом Франции в составе «Лилля», и Матиаса Гинтера, чей контракт с гладбахской «Боруссией» истекает в конце сезона. Финансовую составляющую обсуждать не приходится — денег у «Ньюкасла» хватит на любого, но готовы ли эти амбициозные парни ввергнуть себя в пучину борьбы за выживание в АПЛ ? Щекотливый вопрос. Именно поэтому рядом с этими классными парнями присутствуют их более доступные коллеги: Джо Родон из «Тоттенхэма» и Мэйсон Холгейт из «Эвертона». Оба не проходят в стартовые составы своих команд.

Помимо центрбеков, Хау нужны крайние защитники. И в этом направлении уже есть определенные подвижки: Киран Триппьер из «Атлетико» согласился вернуться на родину, и Диего Симеоне не будет возражать против этого трансфера. Но «матрасники» четко дали понять: сначала находят Кирану замену, а только после этого отпускают его на Туманный Альбион. Цена вопроса, кстати, 15 миллионов фунтов. В «Ньюкасле» очень хотят, чтобы эта сделка состоялась.

Центр полузащиты тоже не в порядке

Следующая остановка — полузащита. Шелви и Уиллок не та связка центральных хавбеков, на которой далеко уедешь, Эдди Хау мечтает о работоспособном и надежном полузащитнике. Губа у него не дура, ведь под первым номером в своем виш-листе вывел Дениса Закариа из гладбахской «Боруссии». Английские клубы не первый год охотятся за швейцарцем конголезского происхождения, но сейчас хавбек и правда может хотеть сменить обстановку, учитывая неудачные выступления «жеребцов» в этом сезоне.

Резервный вариант — Жерсон из «Марселя», а наиболее реальный — норвежец Сандер Берге из «Шеффилд Юнайтед», который два предыдущих года провел в Премьер-Лиге, но по итогам прошлого сезона вылетел с «клинками» и сейчас воюет в Чемпионшипе. Это футболист хорошего уровня, но слишком уж подвержен травмам, только в этом месяце вернулся в строй после трех месяцев отсутствия из-за проблем с подколенным сухожилием и пока не сыграл ни одного полного матча. «Ньюкаслу» все же нужны люди, которые придут и будут готовы моментально влезть в драку.

И об атаке не забывают

Линия атаки «сорок» с Каллумом Уилсоном, Алленом Сен-Максименом и Жоэлинтоном не выглядит безнадежной по именам, но ребята немного «заплыли жирком», так что еще один форвард точно не помешал бы. Якобы у «Ньюкасла» внезапно появились планы на Сердара Азмуна, но к этому поезду они, скорее всего, уже опоздали.

А вот Бена Бреретона Диаса из «Блэкберна» должны «дожимать». Парень родился в Англии и воспитан в «Ноттингеме», однако на международной арене представляет родину отца — Чили. Перспективный 22-летний нападающий забил 19 голов в 23 матчах Чемпионшипа, занимает вторую строчку в списке лучших снайперов. Может получиться очень хорошая сделка.

«Ньюкасл» на рынке пока суетлив и во многом непоследователен, но иначе и быть не может, ведь клуб пока не обзавелся спортивным директором, в результате чего мнение Эдди Хау и считается определяющим в преддверии трансферного окна, кроме того, он занят непосредственно в процессе ведения переговоров, и хотя это добавляет «Ньюкаслу» веса в некоторых диалогах, основная деятельность Хау заключается в подготовке к матчам проблемной команды, которая проиграла три встречи подряд и одержала лишь одну победу в 18 встречах.