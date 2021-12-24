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«Зенит» заинтересовался 19-летним защитником «Эмполи» Вити

вчера, 17:45

Защитник «Эмполи» Маттиа Вити заинтересовал «Зенит».

Шеф-редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио сообщает, что петербургский клуб собирает информацию об игроке, которому в январе исполнится 20 лет.

В текущем сезоне Серии А Вити сыграл в 8 матчах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» поспорит с ПСВ и «Вильярреалом» за полузащитника «Бока Хуниорс».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:49
Только интересуется. Конкретики ещё нет.
CHEНOV
CHEНOV
сегодня в 11:36
Остановите, Вити надо выйти!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 21:48
Витёк же, наш, русский!
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Желание преобретать молодых талантливых игроков Зенитом похвально. Если и другие клубы будут идти таким путём, то для РПЛ будет только плюс.
протон
протон
вчера в 20:33
Похоже на правду, левоногий, молодой-перспективный на замену Ярику, если решат не продлять. Но поедет ли в Питер? За ним скоро очередь из итальянских топов выстроится.
Ironigor
Ironigor ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Фантазии у вас видимо богатые . В чём же в моих словах клевета ??? Это моё субъективное мнение !!!
И попрошу вас больше не развивать свои фантазии в моих комментариях. Спасибо за понимание.
И ещё исходя из вашей логики и бурной фантазии, в soccer.ru можно посадить на пожизненное большинство, а некоторых приговорить к двум и более расстрелам каждый месяц, исходя из их комментариев. Спасибо вам за ваш юмор !!!)
Хиромант
Хиромант ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:24
"Зачем это нужно Зениту , да и молодому парню зачем себе карьеру гробить ."

- Зачем это надо Зениту? Да чтобы не стоять на месте, развиваться, меняя при этом вектор развития в сторону омоложения состава. "Старики" уже явно не тянут...

- А по поводу молодого парня, "гробящего" свою карьеру, переходя в Зенит - будь я адвокатом, я бы впаял вам статью за клевету. Поверьте, есть такие статьи в Российском законодательстве, и даже сроки за них есть... Так что, прежде чем бросаться такими оскорблениями - включайте мозги... А то нарвётесь на действующего адвоката или судью, - и присядете (явно не на диван), и надолго (явно не на перекур)...

- Думайте, что пишете...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:54
Вити надо в Краснодар к Вити!
particular
particular
вчера в 19:19
Смена вектора с латиносов на италиков или дань уважения дону Маркизио :)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:14
ВитЯ опомнись))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:47
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:40
Зачем это нужно Зениту , да и молодому парню зачем себе карьеру гробить .
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:25, ред.
Агент будет напевать
Ну подпишите! Ну подпишите! Вити, Вити надо Питер!
1bear
1bear
вчера в 18:01
ищут молодёжь и это правильно
shlomo
shlomo
вчера в 17:46
Возможно скауты что то увидели....посмотрим за ситуацией
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