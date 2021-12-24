«Зенит» заинтересовался 19-летним защитником «Эмполи» Вити

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вчера, 17:45

Защитник «Эмполи» заинтересовал «Зенит».

Шеф-редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио сообщает, что петербургский клуб собирает информацию об игроке, которому в январе исполнится 20 лет.

В текущем сезоне Серии А Вити сыграл в 8 матчах.