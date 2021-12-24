«Зенит» заинтересовался 19-летним защитником «Эмполи» Вити

Защитник «Эмполи» Маттиа Вити заинтересовал «Зенит».
Шеф-редактор TuttoMercatoWeb Марко Контерио сообщает, что петербургский клуб собирает информацию об игроке, которому в январе исполнится 20 лет.
В текущем сезоне Серии А Вити сыграл в 8 матчах.
Ранее сообщалось, что «Зенит» поспорит с ПСВ и «Вильярреалом» за полузащитника «Бока Хуниорс».
И попрошу вас больше не развивать свои фантазии в моих комментариях. Спасибо за понимание.
И ещё исходя из вашей логики и бурной фантазии, в soccer.ru можно посадить на пожизненное большинство, а некоторых приговорить к двум и более расстрелам каждый месяц, исходя из их комментариев. Спасибо вам за ваш юмор !!!)
И попрошу вас больше не развивать свои фантазии в моих комментариях. Спасибо за понимание.
И ещё исходя из вашей логики и бурной фантазии, в soccer.ru можно посадить на пожизненное большинство, а некоторых приговорить к двум и более расстрелам каждый месяц, исходя из их комментариев. Спасибо вам за ваш юмор !!!)
- Зачем это надо Зениту? Да чтобы не стоять на месте, развиваться, меняя при этом вектор развития в сторону омоложения состава. "Старики" уже явно не тянут...
- А по поводу молодого парня, "гробящего" свою карьеру, переходя в Зенит - будь я адвокатом, я бы впаял вам статью за клевету. Поверьте, есть такие статьи в Российском законодательстве, и даже сроки за них есть... Так что, прежде чем бросаться такими оскорблениями - включайте мозги... А то нарвётесь на действующего адвоката или судью, - и присядете (явно не на диван), и надолго (явно не на перекур)...
- Думайте, что пишете...
- Зачем это надо Зениту? Да чтобы не стоять на месте, развиваться, меняя при этом вектор развития в сторону омоложения состава. "Старики" уже явно не тянут...
- А по поводу молодого парня, "гробящего" свою карьеру, переходя в Зенит - будь я адвокатом, я бы впаял вам статью за клевету. Поверьте, есть такие статьи в Российском законодательстве, и даже сроки за них есть... Так что, прежде чем бросаться такими оскорблениями - включайте мозги... А то нарвётесь на действующего адвоката или судью, - и присядете (явно не на диван), и надолго (явно не на перекур)...
- Думайте, что пишете...
Ну подпишите! Ну подпишите! Вити, Вити надо Питер!
Ну подпишите! Ну подпишите! Вити, Вити надо Питер!