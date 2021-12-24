«Рома» работает над трансфером Мэйтленд-Найлза

«Рома» заинтересована в заключении сделки по аренде хавбека «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлза.
По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Тьяго Пинто связался с «Арсеналом», чтобы изучить возможность подписания хавбека, который открыт для переезда.
Отмечается, что «Рома» стремится обсудить аренду с возможностью сделать сделку постоянной. Обсуждения были сосредоточены вокруг четырехлетнего контракта, но до сих пор не была согласована потенциальная сумма трансфера.
Ранее сообщалось об интересе к Эйнсли со стороны клуба АПЛ.