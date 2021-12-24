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«Рома» работает над трансфером Мэйтленд-Найлза

вчера, 20:44

«Рома» заинтересована в заключении сделки по аренде хавбека «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлза.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Тьяго Пинто связался с «Арсеналом», чтобы изучить возможность подписания хавбека, который открыт для переезда.

Отмечается, что «Рома» стремится обсудить аренду с возможностью сделать сделку постоянной. Обсуждения были сосредоточены вокруг четырехлетнего контракта, но до сих пор не была согласована потенциальная сумма трансфера.

Ранее сообщалось об интересе к Эйнсли со стороны клуба АПЛ.

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Все комментарии
j64jcvf7trtn
j64jcvf7trtn
сегодня в 04:28
Это их дело
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:59
Зачем ему эта аренда!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:39
Найлз сейчас в более сильной форме нежели был в начале сезона и все равно толком не получает игровой практики в команде Артеты....зачем держать молодого игрока на лавке и кормить обещаниями....лучше уж отпустить туда,где в нем нуждаются
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:21
Будут долго торговаться.
beefs
beefs
вчера в 20:52
это нормальная трансферная политика в действии...
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