«Рома» работает над трансфером Мэйтленд-Найлза

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вчера, 20:44

«Рома» заинтересована в заключении сделки по аренде хавбека «Арсенала» .

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Тьяго Пинто связался с «Арсеналом», чтобы изучить возможность подписания хавбека, который открыт для переезда.

Отмечается, что «Рома» стремится обсудить аренду с возможностью сделать сделку постоянной. Обсуждения были сосредоточены вокруг четырехлетнего контракта, но до сих пор не была согласована потенциальная сумма трансфера.