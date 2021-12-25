«Ливерпуль» не будет покупать игроков в январе

«Ливерпуль» не намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно.
ESPN сообщает, что мерсисайдский клуб планирует усилиться следующим летом.
На данный момент «Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 3 очка.
Также ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может предложить Мохамеду Салаху рекордную для АПЛ зарплату.
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