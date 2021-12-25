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«Ливерпуль» не будет покупать игроков в январе

вчера, 22:18

«Ливерпуль» не намерен покупать игроков в зимнее трансферное окно.

ESPN сообщает, что мерсисайдский клуб планирует усилиться следующим летом.

На данный момент «Ливерпуль» идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» — 3 очка.

Также ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может предложить Мохамеду Салаху рекордную для АПЛ зарплату.

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Ливерпуль
Перевод с espn.com
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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 23:11
И правильно, сейчас состав у Ливера как никогда силён и укомплектован но самое главное он отлично сыгран. Привлекать каких то новых игроков не имеет смысла потому как Клоппу придется ломать голову над новым рисунком игры.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:09
вообще не удивлён этой новости
в отличие от конкурентов МС, Челси, МЮ , боссы красных держат Юргена на "голодном пайке"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:46
Цены на игроков сразу обвалились.
drug01
drug01
вчера в 22:23
Надо подождать
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