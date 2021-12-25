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«Брентфорд» предложил €12 млн за игрока «Шахтёра» Мудрика, но получил отказ

вчера, 18:47

«Брентфорд» пытался приобрести 20-летнего полузащитника Михаила Мудрика у «Шахтёра», но донецкий клуб отказался продавать игрока. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Алехин:

Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Ранее сообщалось, что Мудрик заинтересовал «Севилью».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:36
Мудрик уже сейчас стоит больше этих денег. Если деревянного Миколенко продали за 23, то Мудрик, как минимум стоит не меньше. Правильно сделали, что не продали!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:05
В Севилью можно перейти!
ДСА
ДСА
вчера в 20:04
Больше надо предлагать.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:14
Перемудрили с Мудриком.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:02
Значит очень ценный игрок.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:02
Щедрое предложение сделали англичане. Шахтер зря отказал. Больше им никто не даст.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:01
В три раза переплачивал!!!
Cat01
Cat01
вчера в 18:58
После будут жалеть
протон
протон
вчера в 18:54
Какая глупость не продавать его за двенашку
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:50
Надо предложить больше.
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