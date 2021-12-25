«Брентфорд» предложил €12 млн за игрока «Шахтёра» Мудрика, но получил отказ

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вчера, 18:47

«Брентфорд» пытался приобрести 20-летнего полузащитника у «Шахтёра», но донецкий клуб отказался продавать игрока. Об этом сообщил агент футболиста Алексей Алехин:

Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Ранее сообщалось, что Мудрик заинтересовал «Севилью».