«Арсенал» намерен обойти «Ювентус» в борьбе за трансфер Влаховича

«Арсенал» собирается обойти «Ювентус» в борьбе за трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Il Messaggero.
По информации источника, «Юве» уже давно ведет работу над переходом 21-летнего серба, однако трансферная стоимость Душана в 80 миллионов евро может стать неподъёмной для туринцев, а это означает, что более богатые «канониры» могут попытаться заполучить игрока.
Ранее в «Фиорентине» сообщили об отказе Влаховича продлевать контракт с клубом.
Спасибо за науку, я пытался, но как-то у меня вышло корявенько.
Спасибо за науку, я пытался, но как-то у меня вышло корявенько.