«Арсенал» намерен обойти «Ювентус» в борьбе за трансфер Влаховича

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вчера, 19:17

«Арсенал» собирается обойти «Ювентус» в борьбе за трансфер нападающего «Фиорентины» , сообщает Il Messaggero.

По информации источника, «Юве» уже давно ведет работу над переходом 21-летнего серба, однако трансферная стоимость Душана в 80 миллионов евро может стать неподъёмной для туринцев, а это означает, что более богатые «канониры» могут попытаться заполучить игрока.

Ранее в «Фиорентине» сообщили об отказе Влаховича продлевать контракт с клубом.