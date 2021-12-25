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«Арсенал» намерен обойти «Ювентус» в борьбе за трансфер Влаховича

вчера, 19:17

«Арсенал» собирается обойти «Ювентус» в борьбе за трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, «Юве» уже давно ведет работу над переходом 21-летнего серба, однако трансферная стоимость Душана в 80 миллионов евро может стать неподъёмной для туринцев, а это означает, что более богатые «канониры» могут попытаться заполучить игрока.

Ранее в «Фиорентине» сообщили об отказе Влаховича продлевать контракт с клубом.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:37
Доброго Здоровья, David!
Спасибо за науку, я пытался, но как-то у меня вышло корявенько.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Арсенал ведет игрока и желает осуществить данный трансфер уже этой зимой, т.к позиция центрфорварда нуждается в усилении. Однако, по информации различных источников, сам Душан заинтересован в переходе именно в Ювентус.
David Young
David Young ответ DEIVID_737 (раскрыть)
вчера в 21:02
Вероятно что останется.
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:01
Спасибо за заметку, исправлено, в будущем просьба отмечать ошибки в хэштеге Нашел_Ошибку. Всего доброго.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:00
Исправили, спасибо!
протон
протон
вчера в 19:50
Саньке Кокорину за создание конкуренции тоже должны подкинуть
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:42, ред.
Дико извиняюсь, но вообще-то Душан Влахович нападающий, а не голкипер.
DEIVID_737
DEIVID_737
вчера в 19:36
Надеюсь, серб останется в Италии.
shlomo
shlomo
вчера в 19:21
А ведь запросто может обойти...:)))
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