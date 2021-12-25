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«Эвертон» заинтересован в подписании Головина

вчера, 18:25

«Эвертон» работает над усилением команды в зимнее трансферное окно.

The Athletic сообщает, что клубу интересен полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хотел бы подписать его, однако трансферная стоимость Головина может не устроить «Эвертон».

Также в английском клубе проявляют интерес к хавбеку «Ньюкасла» Шону Лонгстаффу, игроку менхенгладбахской «Боруссии» Денису Закариа и полузащитнику «Спартака» Гусу Тилю, выступающему на правах аренды за «Фейеноорд».

Ранее появлялась информация, что «Эвертону» интересен полузащитник «Рубина».

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:56
Его разорвут в Апл !
Темпа не выдержит, борьбы...
Уйдет в лазарет, а потом на лавку
2z5u9rwb73dc
2z5u9rwb73dc
вчера в 20:55
В Эвертон это переход на скамейку, а нафиг оно надо?
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:55
в упряжку к Айвоби чтоли?))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
Не думаю что это вариант для Сани!
Сантус
Сантус
вчера в 19:44
Эвертон Головина.....так вероятно скоро будут писать..или Эвертон Головного мозга?)
beefs
beefs
вчера в 19:24
Головин потухнет в АПЛ, это не для него...
1bear
1bear
вчера в 19:19
у него здоровья не хватит играть в АПЛ - пусть в Монако остаётся...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:16
Головин для Англии не готов , там думать надо быстро, бегать постоянно, а он лентяй , типа Павлюченко ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
Дорого будет стоить ..
berda2003
berda2003
вчера в 19:00
это уже интересно, но не купят... дорого.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:00
Эвертон сейчас болото.
Пока руководство не сменится никакого прогресса
drug01
drug01
вчера в 18:59
Зачем ему Англи
ДСА
ДСА
вчера в 18:56
Но 30 млн. для Эвертона дорого.
протон
протон
вчера в 18:53
Уж больно он травматичен...за 40 его не купят, за 20 не продадут, Голова, как чемодан без ручки
particular
particular
вчера в 18:35
Пока Эвертон проявляют некоторый интерес, монегаски свой интерес похоже теряют...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:31
В Монако что ли не нужен?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:27
Головину не нужен Эвертон.
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