«Эвертон» заинтересован в подписании Головина

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вчера, 18:25

«Эвертон» работает над усилением команды в зимнее трансферное окно.

The Athletic сообщает, что клубу интересен полузащитник «Монако» и сборной России . Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хотел бы подписать его, однако трансферная стоимость Головина может не устроить «Эвертон».

Также в английском клубе проявляют интерес к хавбеку «Ньюкасла» Шону Лонгстаффу, игроку менхенгладбахской «Боруссии» Денису Закариа и полузащитнику «Спартака» Гусу Тилю, выступающему на правах аренды за «Фейеноорд».

Ранее появлялась информация, что «Эвертону» интересен полузащитник «Рубина».