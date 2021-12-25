«Эвертон» заинтересован в подписании Головина

«Эвертон» работает над усилением команды в зимнее трансферное окно.
The Athletic сообщает, что клубу интересен полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес хотел бы подписать его, однако трансферная стоимость Головина может не устроить «Эвертон».
Также в английском клубе проявляют интерес к хавбеку «Ньюкасла» Шону Лонгстаффу, игроку менхенгладбахской «Боруссии» Денису Закариа и полузащитнику «Спартака» Гусу Тилю, выступающему на правах аренды за «Фейеноорд».
Ранее появлялась информация, что «Эвертону» интересен полузащитник «Рубина».
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