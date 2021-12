Левандовски получил «приз Марадоны» от Globe Soccer Awards

Стал известен обладатель премии Globe Soccer Awards в номинации лучший бомбардир года. Эта награда носит имя легендарного аргентинца Диего Марадоны.

Победителем стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в Бундеслиге, в которых он забил 19 голов и отдал 2 ассиста.

Robert Lewandowski takes home the Diego Maradona Award for the top goalscorer of the year 🏆



