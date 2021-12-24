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Тадич в третий раз признан игроком года в Сербии

вчера, 10:38

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич признан игроком года в Сербии.

33-летний футболист удостоен этой награды уже в 3-й раз в карьере, до этого он получал ее в 2016 и 2019 годах.

Тадич побил рекорд Лионеля Месси по количеству голевых пасов за календарный год, в составе сборной Сербии разделил звание лучшего ассистента отборочного турнира к ЧМ-2022 (6 голевых передач).

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Все комментарии
uvq8avawaxtj
uvq8avawaxtj ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:26
Приз лучшему чатланину
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:07
.
протон
протон
вчера в 10:52
Приз на гравицапу какую-то похож.
Из прутков сварен, но швы хорошо зачищены.
Интересно какая категория была у сварщика. 4я?
David Young
David Young
вчера в 10:42
Заслуженная награда.
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