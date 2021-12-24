Тадич в третий раз признан игроком года в Сербии

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вчера, 10:38

Полузащитник «Аякса» признан игроком года в Сербии.

33-летний футболист удостоен этой награды уже в 3-й раз в карьере, до этого он получал ее в 2016 и 2019 годах.

Тадич побил рекорд Лионеля Месси по количеству голевых пасов за календарный год, в составе сборной Сербии разделил звание лучшего ассистента отборочного турнира к ЧМ -2022 (6 голевых передач).