Тадич в третий раз признан игроком года в Сербии

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич признан игроком года в Сербии.
33-летний футболист удостоен этой награды уже в 3-й раз в карьере, до этого он получал ее в 2016 и 2019 годах.
Тадич побил рекорд Лионеля Месси по количеству голевых пасов за календарный год, в составе сборной Сербии разделил звание лучшего ассистента отборочного турнира к ЧМ-2022 (6 голевых передач).
🔥 Душан Тадић са Златном лоптом Фудбалског савеза Србије за најбољег играча у 2021. години. 🏆⚽️🇷🇸#ZlatnaLoptaSrbije • #FSS pic.twitter.com/FxUDDRIqXG— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 23, 2021
Из прутков сварен, но швы хорошо зачищены.
Интересно какая категория была у сварщика. 4я?
Из прутков сварен, но швы хорошо зачищены.
Интересно какая категория была у сварщика. 4я?