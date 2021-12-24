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Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году

вчера, 17:23

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом сборной России в 2021 году.

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. На финальном этапе голосования Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина.

Сафонов дебютировал в составе национальной команды в 2021 году, в котором провел за сборную России 7 матчей, пропустив 5 голов.

Также недавно Сафонов стал третьим в голосовании за лауреата премии «Джентльмен года».

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Все комментарии
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 21:02
Лучший игрок России не может вести команду на 9 месте. Посмотрим, что покажет весной, а пока...
Roger Young
Roger Young ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 14:20
да, прочел невнимательно. Думал речь про "лучшего игрока России". Спасибо
амурец
амурец
сегодня в 13:32
А молодец Сафонов после того как его Челси и датчане нагнули не впал в панику, а стал работать и вот результат
galem72
galem72
сегодня в 10:25
С одной стороны — для Краснодара это плюс, но с другой — для сборки только минус, потому что все пассивы в атаке и центре, а также косяки в защите принимал на себя кипер.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:46
Матвею респект , остальным тройка с минусом.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:27
Ну тут двух мнений быть не может. Сафонов явный победитель в этой номинации. Из полевых, вообще трудно кого-либо выделить. Все сыграли либо слабо, либо очень средне. Если только Джикию, за более или менее стабильную игру и его уже легендарные ножницы в Мариборе. Кстати, именно в Словении, мы провели свою лучшую игру в этом году. Матвей пропустил 5 мячей в 7 играх. 4 мяча были пропущены в проваленной с треском игре с Данией на Евро, ещё при Черчесове, где наша доблестная защита во главе с самым опытным Федей Кудряшовым, позволила во 2-м тайме расстреливать ворота Матвея с убойных позиций, в результате чего молодой вратарь дрогнул и пропусти 4 мяча, пару из которых, теоретически, мог вытащить. Ну а после Евро Сафонов нас круто тащил с Мальтой, Словенией и, особенно, со Словакией. Тащил он нас и с Хорватией и, скорее всего, и вытащил бы за уши в Катар, но... опять вмешался бедолага Федя Кудряшов и оформил Матвею 5-й юбилейный мяч в уходящем году. Тем не менее, выбор более чем очевиден - Матвей Сафонов лучший игрок сборной России в 2021 году!
Сп62
Сп62
вчера в 22:15
Конечно, на своей позиции в сборной был лучшим.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:03
Да... а Кудряшова все таки не потянул,но все равно молодец.
shur
shur
вчера в 21:58
...лучший Сафонов, худший Ку....ов...?!
berda2003
berda2003
вчера в 21:32
7 матчей 5 голов - и что здесь выдающегося? вот если бы угадал удар кудряшова - тогда - да, лучший... в этой сборной все "хороши" - в этом году рано выбирать - ждём март - у сафона будет ещё 2 игры, чтобы начудить или нет - тогда и закончится для сборной футбольный год.
протон
протон
вчера в 20:33
Он реально в некоторых матчах один играл, остальные 10 стояли рядом и отбивались
Наконец-то хоть с вратарём сборной окончательно определились
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:09
Головин, для людей, не интересующихся футболом, входит по мнению тренера Монако Ковача в топ-5 ведущих игроков клуба и практически всегда играет в основе и в ЕК и Лиге1. Читать матчать хорошо бы.
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 19:25
Праильно признан. Главное чтобы " зведу" не хапнул...
particular
particular
вчера в 19:23, ред.
Сборная, в которой лучшим признаётся кипер, похоже возьмёт ещё не одну планку в таблице ФИФА в сторону снижения... Где созидатели, творцы и исполнители...
А Сафонов - молодццаааа!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:14
Молодчина , молодой , перспективный , уверенный что главное !
В Европе не затеряется, лищь бы перешел в правильный клуб , чтоб играл а не сидел на лавке как Миранчук и Головин !
beefs
beefs
вчера в 18:54
Поздравляем Матвея, заслужил...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:35
И в сборной, и в клубе показывал мастерство. Еще годик в Краснодаре - и в Европу пора
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 18:27
Очень рад, достойно сыграл. Кипер из него классный растет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:27
Достойное признание, в сборной Матвей был бесспорно лучшим, тащил в рамке всё что смог. Первый № его у тренера сборной одной проблемой меньше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:25
В сборной сыграл хорошо.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:16
Всё по делу. Справедливо
ДСА
ДСА
вчера в 18:01
Ему удалось проявить себя с лучшей стороны.
drug01
drug01
вчера в 18:00
Молодец растёт только вперёд!
Главный судья
Главный судья
вчера в 17:45, ред.
Это справедливо!!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:45
Согласен на 100% и даже спорить нечего...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:41
Когда не играют полевые лучшим становится вратарь.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:35
Да при чём тут Селихов. Лучший ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ!!! Селихов 0 матчей провёл за сборную!!!
David Young
David Young
вчера в 17:35
Матвей заслужил это.
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 17:33
Слушайте, ну достоен, что тут сказать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:25
Вратарь хороший, но концовку сезона явно выиграл Селихов
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