Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим футболистом сборной России в 2021 году.
Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. На финальном этапе голосования Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина.
Сафонов дебютировал в составе национальной команды в 2021 году, в котором провел за сборную России 7 матчей, пропустив 5 голов.
Также недавно Сафонов стал третьим в голосовании за лауреата премии «Джентльмен года».
А Сафонов - молодццаааа!
А Сафонов - молодццаааа!