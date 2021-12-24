Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году

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вчера, 17:23

Голкипер «Краснодара» признан лучшим футболистом сборной России в 2021 году.

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. На финальном этапе голосования Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина.

Сафонов дебютировал в составе национальной команды в 2021 году, в котором провел за сборную России 7 матчей, пропустив 5 голов.

Также недавно Сафонов стал третьим в голосовании за лауреата премии «Джентльмен года».