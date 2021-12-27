Мбаппе – игрок года по версии Globe Soccer Awards

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сегодня, 20:19

Стал известен обладатель премии Globe Soccer Awards в номинации игрок года.

Им стал форвард ПСЖ и сборной Франции . В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в Лиге 1, в которых он забил 10 голов и отдал 8 ассистов.