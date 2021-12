Мбаппе – игрок года по версии Globe Soccer Awards

Стал известен обладатель премии Globe Soccer Awards в номинации игрок года.

Им стал форвард ПСЖ и сборной Франции . В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в Лиге 1, в которых он забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Kylian Mbappe wins the Men's Player of the Year at the Globe Soccer Awards 😎 pic.twitter.com/nR31xXtDPl