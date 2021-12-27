Мбаппе – игрок года по версии Globe Soccer Awards

Стал известен обладатель премии Globe Soccer Awards в номинации игрок года.
Им стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в Лиге 1, в которых он забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
Kylian Mbappe wins the Men's Player of the Year at the Globe Soccer Awards 😎 pic.twitter.com/nR31xXtDPl— GOAL (@goal) December 27, 2021
А вообще, пересмотрел все голы Левандовски за 2021 год (на ютубе есть, если не веришь)
11 - голов с пенальти
18 - голов из вратарской
2 - гола из-за штрафной
1 - со штрафного
Остальные метров с 6-10, очень много в пустые или с выхода 1 на 1. Есть и парочка красивых, конечно
Левандовски, конечно, лучший форвард нынешнего времени, но называть его лучшим футболистом за эти "подвиги". Ну такое. Лучшие футболисты это полузащита Баварии, которая сделала Роберта голевой машиной.
Впрочем, ни Месси, ни тем более Роналду не претендуют на звание лучшего игрока. Хз, кто им на самом деле должен быть
А вообще, пересмотрел все голы Левандовски за 2021 год (на ютубе есть, если не веришь)
11 - голов с пенальти
18 - голов из вратарской
2 - гола из-за штрафной
1 - со штрафного
Остальные метров с 6-10, очень много в пустые или с выхода 1 на 1. Есть и парочка красивых, конечно
Левандовски, конечно, лучший форвард нынешнего времени, но называть его лучшим футболистом за эти "подвиги". Ну такое. Лучшие футболисты это полузащита Баварии, которая сделала Роберта голевой машиной.
Впрочем, ни Месси, ни тем более Роналду не претендуют на звание лучшего игрока. Хз, кто им на самом деле должен быть
Вот товарищ ниже подметил...., Чемп Европы как бы... Без блеска и лоска))
Вот товарищ ниже подметил...., Чемп Европы как бы... Без блеска и лоска))
Но то,что он станет еще более сильным игроком сомнений нет
Но то,что он станет еще более сильным игроком сомнений нет
За голы в Лиге 1 что ли?
За голы в Лиге 1 что ли?