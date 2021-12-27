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Мбаппе – игрок года по версии Globe Soccer Awards

сегодня, 20:19

Стал известен обладатель премии Globe Soccer Awards в номинации игрок года.

Им стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в Лиге 1, в которых он забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

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Все комментарии
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 22:49
Мендеш явно слабо поработал в этом году..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 21:57
Какие Мы ранимые...) на Роналду покакать и сразу Все?) Зато с Анатолем в общей группе "против Газпрома"?) Не хочу душить, но зачем быть Гадом?
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Red_team (раскрыть)
сегодня в 21:34
Ну вообще, Левандовски в таком же чемпионате играет - там для него еще и дополнительный бонус - в Бундеслиге нет автобусов, забивай не хочу, особенно когда полузащита на ленточку выкатывает.
А вообще, пересмотрел все голы Левандовски за 2021 год (на ютубе есть, если не веришь)
11 - голов с пенальти
18 - голов из вратарской
2 - гола из-за штрафной
1 - со штрафного
Остальные метров с 6-10, очень много в пустые или с выхода 1 на 1. Есть и парочка красивых, конечно
Левандовски, конечно, лучший форвард нынешнего времени, но называть его лучшим футболистом за эти "подвиги". Ну такое. Лучшие футболисты это полузащита Баварии, которая сделала Роберта голевой машиной.

Впрочем, ни Месси, ни тем более Роналду не претендуют на звание лучшего игрока. Хз, кто им на самом деле должен быть
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:34
По ассистам и забитым лучший?)

Вот товарищ ниже подметил...., Чемп Европы как бы... Без блеска и лоска))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:30
С переходом в Реал, будет думаю точно лучшим.
Red_team
Red_team
сегодня в 21:24
За посредственную феерию в жабьем чемпионате. Мда...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:19
У Мбаппе большое будущее.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:49
Мбаппе конечно же хорош, но назвать его лучшим немогу....Левандовский, Бензема, Салах, а вот потом уже Мбаппе и Холланд
Но то,что он станет еще более сильным игроком сомнений нет
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:48
шейхи купили своей игрушечной ниньзе-черепашке цацку, в процесе замолаживания на новый контракт)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:47
Он может ещё прибавить,да и так хорошь!
Сантус
Сантус
сегодня в 20:43
Араб конечно потратился на премию,но это вряд ли удержит Мбаппе в Париже.Нужно было за ЗМ башлять...)
протон
протон
сегодня в 20:36
А в чем он лучший? На ЧЕ выступил плохо, чемпионат профукали, в ЛЧ вылетели рано... непонятно
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 20:29
Чего, бл...? Это который ни... не смог на ЕВРО и растворился в матчах с МС.
За голы в Лиге 1 что ли?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:24
Килиану нужно ещё прибавлять, пора побороться за ЗМ.
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