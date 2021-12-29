Скончался экс-футболист и тренер «Зенита» Станислав Завидонов

Ушёл из жизни бывший футболист и тренер «Зенита» Станислав Завидонов. Ему было 87 лет.
Завидонов пришёл в «Зенит» в начале 1957 года, уже имея за плечами опыт выступлений в высшем дивизионе за ленинградские «Трудовые резервы», и сразу же стал одним из лидеров клуба.
На сайте «Зенита» по этому поводу написали следующий текст:
С 1959-го года его регулярно вызывали в олимпийскую сборную СССР, и вскоре в одном из матчей Станиславу пришлось опекать самого Пеле. С нейтрализацией «Короля футбола» зенитовец успешно справился. Впрочем, Завидонов был скорее созидателем, нежели разрушителем. Об этом свидетельствует количество забитых в чемпионате мячей — 31, а в одном из кубковых матчей полузащитник сделал хет-трик. В 1962-м Завидонов был признан сильнейшим центральным полузащитником страны.
После окончания игровой карьеры в 1967 году Станислав Петрович успешно работал тренером, полтора года (с 1988-го по 1989-й) был наставников «Зенита», а следующие два был вице-президентом петербургского клуба.