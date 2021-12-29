Скончался экс-футболист и тренер «Зенита» Станислав Завидонов

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вчера, 13:23

Ушёл из жизни бывший футболист и тренер «Зенита» Станислав Завидонов. Ему было 87 лет.

Завидонов пришёл в «Зенит» в начале 1957 года, уже имея за плечами опыт выступлений в высшем дивизионе за ленинградские «Трудовые резервы», и сразу же стал одним из лидеров клуба.

На сайте «Зенита» по этому поводу написали следующий текст: