Пеле госпитализировали для прохождения лечения после удалённой опухоли

Пеле был госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.
Сообщается, что 81-летний легендарный бразильский футболист находится в стабильном состоянии.
Напомним, в сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке и 1 октября был выписан из больницы, о чём он сообщал в своём Instagram.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Выступал на позиции нападающего за бразильский «Сантос» (1956-1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).