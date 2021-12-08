Пеле госпитализировали для прохождения лечения после удалённой опухоли

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вчера, 17:52

Пеле был госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.

Сообщается, что 81-летний легендарный бразильский футболист находится в стабильном состоянии.

Напомним, в сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке и 1 октября был выписан из больницы, о чём он сообщал в своём Instagram.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Выступал на позиции нападающего за бразильский «Сантос» (1956-1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).