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Пеле госпитализировали для прохождения лечения после удалённой опухоли

вчера, 17:52

Пеле был госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке.

Сообщается, что 81-летний легендарный бразильский футболист находится в стабильном состоянии.

Напомним, в сентябре Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке и 1 октября был выписан из больницы, о чём он сообщал в своём Instagram.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он был признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Выступал на позиции нападающего за бразильский «Сантос» (1956-1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).

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Пеле
Источник: tass.ru
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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:24
Диагноз всё равно корону поставят, для статистики
sash71
sash71
вчера в 19:19
Здоровья !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:43
Здоровья ему.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:33
Держись, легенда!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:24
Здоровья великому футболисту!
Cat01
Cat01
вчера в 18:13
Здоровья и благополучия
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:09
Здоровья Королю
протон
протон
вчера в 18:09
Здоровья королю мирового футбола!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:03
Легенде здоровья и долгих лет жизни.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:58
скорейшего выздоровления Легенда.
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