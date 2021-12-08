«Чувство юмора — как беременность». Памяти добродушного Игоря Гамулы

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сегодня, 15:01

Ушел один из самых искренних в футболе.

61 год – слишком мало

Неожиданная смерть Гамулы ранит. Его маме ровно через неделю исполнится 96 лет, недавно навещал ее в Алчевске, десятилетиями наотрез отказывалась перебираться в Ростов-на-Дону. А теперь старушке надо похоронить сына. Тот случай, когда комплименты о любимом дедушке и отце, веселом бывшем муже, верном друге и не злом человеке не будут дежурным перечнем комплиментов в день прощания.

Рано ушел, ведь даже восемьдесят лет немного, если здоровье позволяет радоваться футболу. Гены у Игоря Васильевича были наполовину крепкими, лишь отец умер рано. Мама их с братом сама воспитала, а футбольная школа подарила дорогу в жизнь. Сейчас не болел ничем серьезным. Говорят, нежданно подвело сердце. Зато Гамула в качестве эксперта и профессионального артиста не подводил никогда. Любил повторять афоризм Прокопенко:

Чувство юмора — как беременность. Оно или есть, или его нет.

Гамула был «беременным» всю жизнь. Не в обиду толпе экспертов на ТВ, но унылых среди них хватает. Причем не угрюмых людей с тонким юмором, как бывает в Англии, а именно скучных и склочных, с претензией, что при них трава точно была зеленее. Гамула другой, он не заходил высокомерно. Щедрый дядька, с радостью раздавал деньги, когда начинал их зарабатывать. Также вы можете удивиться популярности Гамулы среди детей.

Помогал раскручивать ФК «Амкал», клуб блогеров. Часто светился на «Youtube». Популярный канал ВГИК расшифрован на официальной странице «Веселый Гамула и Компания». Так что когда Васильевич приходил на тренировки внучки, то с ним с радостью фотографировались, его легко узнавали. Всегда существует параллельный мир отношения к футболу, который с вами не пересекается, но там тоже толпы своих фанатов.

Гамула стал своим в сети, ведь был ярким. Тепло отзывался о Федоре Маслове – бывшем журналисте, теперь блогере и вратарем «Амкала», которого Василич называл неожиданно встреченным младшим другом. Уход Гамулы – личная рана для многих, друзей у него было больше, чем сыгранных матчей.

Человек тысячи баек

В том, что Гамула выпил, современные игроки утонули бы, как сам шутил. Алкоголь оставил его первым парнем на деревне вместо лидерства в больших футбольных городах, но такая судьба. Зато позже получили самый душевный вид бывших футболистов неплохого, но не элитного уровня – рассказчики. Если бы Гамула родился в стране, где можно было говорить все, что думаешь, и за это ничего не было, то легко мог стать настоящим комедиантом.

Впрочем, быть весельчаком в компании это одно, а сцена требует уметь проигрывать и повторять, повторять, повторять заученный материал ради чужого смеха. Повторять и тренироваться Гамула не очень любил, но играл с большим удовольствием. Ушедший накануне 95-летний легендарный Герман Зонин – тренер «Зари» и «Зенита», который орал на тренировках на Гамулу через мегафон, неплохо его подготовил.

Игорь Васильевич был талантливым игроком. Вместе с Заваровым выиграли для ростовского СКА Кубок СССР в 1981-м году. Обыграли в Москве «Спартак» в матче с нереализованным своим пенальти и голом Андреева в концовке. Заваров тоже из Луганской области, попадет в «Зарю» и «Динамо». Александр позже поиграет за «Ювентус» и «Нанси», окажется в десятке лучших футболистов Европы по опросам на «Золотой мяч».

А Гамула останется собой, будет купать девушек в шампанском (опытным путем установили, что для небольшой ванны и нескольких барышень хватает 10 надпитых ящиков). На поле же выбирал не дно, как в бутылке, а середину — играл в полузащите. Был выше Заварова на целых полсантиметра – 171.5, что отдельно в шутку подчеркивал, бегал за «Зарю», СКА , «Ростсельмаш», но еще больше любил веселиться. В начале девяностых тянул «Кристалл» из Херсона голами, и жил весело. Легенды доносят, что его можно было встретить утром на лавочке в парке после веселой ночки.

Сам Гамула откровенно говорил, что был запойным – уходил в отрывы. Потом отказывался от алкоголя надлого. Почему? Потому что работать надо. А раз в «Ростове» тренерам-селекционерам много не платят, то приходилось мотаться в Москву, трудится экспертом на ТВ. Совсем недавно многие из вас могли видеть Гамулу гостем в студии на играх РПЛ . Втройне неприятно, что ушел скоропостижно. Зато оставил после себя много шуток и веселых историй, хотя в жизни был довольно серьезным – часто с весельчаками именно так и происходит, на чужую улыбку тратится много энергии.

Его штрафовали судьи, «будто ездил на мопеде без каски» (отсылка к истории, как Гамула с Заваровым купили мопеды, чтобы после жесткой пьянки попасть на базу СКА ), он умел без зла материться. И хотя в «Ростове» просили поменьше эпатировать, как сдержаться, если такой человек от природы? Наигранных артистов полно, а природных куда меньше. Жизнь била, но Гамула шел вперед:

Всегда нужно оставаться человеком. Самим собой. Моя жизнь проходит – или прошла, уж не знаю, как правильно – не по прямой, а синусоидами, горными склонами и возвышенностями. Но где бы ни был – в самом низу или наверху, всегда оставался таким, как есть.

Уходит детство и юность

Пока Гамула живой, ты – ребенок. С взрослением приходит понимание быстротечности. И ностальгия становится новой гостью. Каждый, независимо от того, сколько ему сейчас лет, может сформировать список людей, благодаря которым он связан с детством и юностью. Для сотен тысяч футбольных людей Игорь Гамула – один из них. Тот самый, что после вылета из УПЛ собирался тренировать «Милан». Пока Розанов, Гамула и люди такого искреннего короткого списка живы, мы остаемся в футболе и жизни детьми.

В каждой подобной горькой потере есть частичка эгоизма. Уткин понимает, что не увидит больше наставника «Гераклиона» на игре в чемпионате Москвы среди любительских клубов. Люди, терявшие близких, знают – сейчас плохо родным самого Игорька, как предлагал себя величать собственным внукам. Молодые фанаты футбола не влюбятся в игру благодаря байкам и оценкам Гамулы, поскольку смогут увидеть лишь старые ролики с его участием, что всегда весело, но грустно.

Не имеет значения, каким Игорь Васильевич был тренером. Да, не сильным. Важнее, каким был футбольным человеком. Серьезное отношение к игре миллионов выделяет неравнодушных, а таких на самом деле немного, эгоистов больше. Гамула, чья фамилия уходит корнями в кулинарию – оказывается, речь о забытом украинском печенье с яблоками, был уютным, как десерт к чаю холодным снежным декабрьским днем. Тысячи, сотни тысяч людей получали удовольствие и улыбались, слушая искренние оценки.

В российском футболе, тут не повезло, мало именно добрых символов. Как и с тем же Розановым, народ разных поколений мог виртуально общаться с Гамулой еще минимум два десятка лет. Жизненной энергии у него было на десятых шестидесятилетних. Пусть это совершенно разные люди, и мягкая интеллектуальность, и врожденное народное чувство юмора могут оставаться одинаково родными, если от души.

Шокирует, когда хорошие люди рано уходят и больше не смогут творить, а плохие остаются разрушать. Покойтесь с миром, Игорь Василич.