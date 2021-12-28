Ушёл из жизни экс-футболист «Ростова» Николай Ширшов

В возрасте 47 лет ушёл из жизни экс-футболист Николай Ширшов. Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».
За ростовский клуб узбекский защитник играл на протяжении 5 лет и провел более 100 матчей.
«Николай Владимирович выступал за наш клуб 5 лет, провел за него более 100 матчей. Остался жить в Ростовской области после завершения карьеры. Футбольный клуб „Ростов“ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича», — говорится в сообщении донского клуба.
Также в России Ширшов выступал за СКА, «Батайск-2007», «Таганрог», «МИТОС».
Ушёл из жизни Николай Ширшов— Football Club Rostov (@rostovfc) December 28, 2021
Николай Владимирович выступал за наш клуб 5 лет, провёл за него более 100 матчей. Остался жить в Ростовской области после завершения карьеры.
Футбольный клуб «Ростов» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича. pic.twitter.com/tXeGviDznL