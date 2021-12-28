Ушёл из жизни экс-футболист «Ростова» Николай Ширшов

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вчера, 12:14

В возрасте 47 лет ушёл из жизни экс-футболист . Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

За ростовский клуб узбекский защитник играл на протяжении 5 лет и провел более 100 матчей.

«Николай Владимирович выступал за наш клуб 5 лет, провел за него более 100 матчей. Остался жить в Ростовской области после завершения карьеры. Футбольный клуб „Ростов“ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Владимировича», — говорится в сообщении донского клуба.

Также в России Ширшов выступал за СКА , «Батайск-2007», «Таганрог», «МИТОС».