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Рыночная стоимость Кокорина и Алексея Миранчука упала

вчера, 13:41

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата Италии.

Главным событием обновления стал рост рыночной стоимости форварда «Фиорентины» Душана Влаховича (+20 млн евро). В этом сезоне 21-летний серб возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с 16 голами. Среди центральных нападающих в возрасте до 23 лет Влаховича (70 млн) опережают только два самых дорогих футболиста в мире — Килиан Мбаппе (160 млн евро) и Эрлинг Холанд (150 млн евро).

Цена на российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вновь снизилась (с 13,5 до 11 млн евро).

Еще один россиянин — Александр Кокорин из «Фиорентины» сейчас оценивается в 2 млн евро. Его стоимость была ниже только летом 2011 года на старте карьеры футболиста.

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Все комментарии
barca200885
barca200885 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:32
Причем в разделе "недвижимость".
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 21:40
Скоро Кокоша будет стоить,как мешок картошки на рынке
Землянин
Землянин ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Трансфер дешевле годовой зарплаты будет 😂 Не потянет он оклад, если только Фиорентина доплачивать не будет и то в аренде 😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Вот и уезжай в заграницы....
Не ездили....и нечего там делать....
протон
протон
вчера в 17:49
Вообще не очень понятно, почему Кокорин не на Авито.
протон
протон
вчера в 17:12
Чтобы приобрести Коко, теперь продающая команда должна будет заплатить, чтобы его взяли )
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:47
Кокорин даже на 2 млн евро не играет! О чем вообще речь) Насчет Миранчука тоже странно, что он стоит выше 10 млн евро....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:42
Скоро за 100 тыщ в Химки уйдут!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:29
Налетай
lotsman
lotsman
вчера в 15:49
Подешевели парни на чужбине.))
протон
протон
вчера в 15:23, ред.
Продать Кокорина куда-либо - бесценно.
Ай Сашок ай красава, теперь тебя снова Урал по трансферу потянет! Как говорится! Добро пожаловать домой!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:03
Ну возьмите меня !
Ну возьмите меня !
particular
particular
вчера в 15:01, ред.
Футбольная потенция снижается, что ощутимо влияет на падение цены...
Коко списанный пассажир, а вот Миранчуку с агентом надо искать пути подъёма карьерного лифта...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:56
Кокорин давно должен в минус уйти.
YVG
YVG
вчера в 14:39
Скоро в спартак бесплатно возьмут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:36
Они и этих денег уже не стоят
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:34
Кокорин еще так дорого стоит?
1bear
1bear
вчера в 14:12
Кокошу Мамаев уже в Химках ждёт,а Миранчуку тоже лучше в РПЛ возвращаться
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:03
Коко ещё чего-то стоит?)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:02
Кокорин стоит 2 ляма? Он бы сам себя не купил за такие деньги. Даже в виртуальной игре.
shlomo
shlomo
вчера в 13:58
Ну ну....и что я не удивлен...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:48
Выход один,продать Кокошу соперникам,пока еще не поздно...))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:45
Очень странно, особенно у Кокоши)
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 13:45
Судя по всему Кокошу даже даром не захотят брать. Дорого обходиться в обслуживании будет.
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