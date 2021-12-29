Рыночная стоимость Кокорина и Алексея Миранчука упала

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вчера, 13:41

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата Италии.

Главным событием обновления стал рост рыночной стоимости форварда «Фиорентины» (+20 млн евро). В этом сезоне 21-летний серб возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с 16 голами. Среди центральных нападающих в возрасте до 23 лет Влаховича (70 млн) опережают только два самых дорогих футболиста в мире — Килиан Мбаппе (160 млн евро) и Эрлинг Холанд (150 млн евро).

Цена на российского полузащитника «Аталанты» вновь снизилась (с 13,5 до 11 млн евро).

Еще один россиянин — из «Фиорентины» сейчас оценивается в 2 млн евро. Его стоимость была ниже только летом 2011 года на старте карьеры футболиста.