Рыночная стоимость Кокорина и Алексея Миранчука упала

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата Италии.
Главным событием обновления стал рост рыночной стоимости форварда «Фиорентины» Душана Влаховича (+20 млн евро). В этом сезоне 21-летний серб возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А с 16 голами. Среди центральных нападающих в возрасте до 23 лет Влаховича (70 млн) опережают только два самых дорогих футболиста в мире — Килиан Мбаппе (160 млн евро) и Эрлинг Холанд (150 млн евро).
Цена на российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вновь снизилась (с 13,5 до 11 млн евро).
Еще один россиянин — Александр Кокорин из «Фиорентины» сейчас оценивается в 2 млн евро. Его стоимость была ниже только летом 2011 года на старте карьеры футболиста.
Не ездили....и нечего там делать....
Не ездили....и нечего там делать....
Ай Сашок ай красава, теперь тебя снова Урал по трансферу потянет! Как говорится! Добро пожаловать домой!
Ай Сашок ай красава, теперь тебя снова Урал по трансферу потянет! Как говорится! Добро пожаловать домой!
Ну возьмите меня !
Ну возьмите меня !
Коко списанный пассажир, а вот Миранчуку с агентом надо искать пути подъёма карьерного лифта...
Коко списанный пассажир, а вот Миранчуку с агентом надо искать пути подъёма карьерного лифта...