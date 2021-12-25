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Эмиратский фонд будет выделять «Спартаку» 25-30 млн евро в год

вчера, 11:51

Эмиратский фонд Mubadala Investment Company, который намерен приобрести долю акций «Спартака», будет финансировать московский клуб.

Mubadala Investment Company будет выделять «красно-белым» около 25-30 млн евро в год. Более детально условия финансирования будут обсуждаться, когда стороны перейдут в продвинутую стадию переговоров.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:15
Фонд решил собирать деньги для больного Спартака смс-ками?
memphis
memphis
вчера в 19:14
Спартак иноагент?
sash71
sash71
вчера в 18:08
Щас все быстро закончится !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ a3r3v3 (раскрыть)
вчера в 18:05
один еврей,другой тот что нефтяник тоже араб,ну почти что.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:04
Кем станет Спартак - ПСЖ/МанСити или Ньюкаслом?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 17:28
Ну что сказать - щедро! На 5 условных Соболевых хватит. А больше Лёне ничего и не надо!
YVG
YVG
вчера в 17:04
Разграбят в три секунды.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:11
Было бы неплохо если это так.
ЧиП
ЧиП
вчера в 14:40
☝️И плюс бесплатные сборы😁
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 14:20, ред.
Ничему арабов история не учит. Опять с евреями связались
David Young
David Young ответ CHEНOV (раскрыть)
вчера в 14:00
.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:58
Потихоньку приберут всё к своим рукам!
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 13:58
Алло, Леонид Федун!
С вами говорит служба безопасности крупного эмиратского фонда. Мы очень хотим платить Спартаку по 30 миллионов евро в год.
Для одобрения сделки, пожалуйста, назовите номер вашей банковской карточки и три цифры, указанные на обороте! =)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:57
А 10 процентов придется отдать Газизову
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:54
Нефть им интересна, а не наш футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 13:53
Все очень просто .Нефть, если одним словом. Лукойл один из конкурентов арабской нефти. Если врага не можешь победить в борьбе (конкурентной), проники в его стан, а лучше возглавь. А вдруг старик Федун продаст Лукойл арабам?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:48
Неужели хоть один российский клуб смог привлечь зарубежного инвестора. Будем надеяться, что это только начало. Может РПЛ когда-нибудь даже станет хоть как-то конкурентно способной лигой.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:44
По классике жанра, шейхи в последствии должны выкупить оставшуюся долю акций и стать полноценными владельцами клуба. И это пойдёт только на пользу Спартаку и его футбольной инфраструктуре. Хотя, возникает резонный вопрос - а с чего это вдруг, Эмиратский фонд заинтересовал клуб РПЛ, Спартак? Может этому фонду спортивная сторона вопроса не особо интересна? Может интерес в другом, учитывая кто является официальным спонсором Спартака? Так что здесь палка о двух концах, если, конечно, вообще вся эта история не более, чем слух.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:37
Ну 25-30 млн евро в год на дороге не валяются. Вполне себе неплохо, ежели еще с умом тратить. Опять же согласно источника все это будет "если переговоры по их приобретению пройдут успешно." Надо бы Зарему для успешности переговоров с шейхами подключить...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:34
У вас по другому конечно)...
lotsman
lotsman
вчера в 13:26
Не плохо. Теперь Спартак обеспечен комфортом на зимних сборах.
beefs
beefs
вчера в 13:25
удивительно, но факт, свершится ли...
navoi73
navoi73
вчера в 13:22
    David Young
    David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Возможно они не осведомлены, либо недостаточно осведомлены, о Заремхан. Или думают её сделать своего рода сатрапом.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:12
    Без комментариев...
    David Young
    David Young ответ mihaluch (раскрыть)
    вчера в 13:02
    Может быть фракийского? Если исходить из названия. Возможно ещё спартанского, если иначе подойти к этому. Но если совсем серьёзно, то российского, конечно же, если брать именно московский Спартак.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 13:02
    Эти деньги в никуда.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:59
    Спартак народная команда только какого народа.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 12:54
    Если шейхи будут рулить в Спартаке и рулить как в МС или Лестере, то Спартак ждёт большое будущее. Осталось подвинуть Федуна.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:54
    Оооо! Газизову на хлеб с маслом и черной икрой хватит !
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