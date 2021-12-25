Эмиратский фонд будет выделять «Спартаку» 25-30 млн евро в год

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вчера, 11:51

Эмиратский фонд Mubadala Investment Company, который намерен приобрести долю акций «Спартака», будет финансировать московский клуб.

Mubadala Investment Company будет выделять «красно-белым» около 25-30 млн евро в год. Более детально условия финансирования будут обсуждаться, когда стороны перейдут в продвинутую стадию переговоров.