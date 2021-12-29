Состояние Федуна выросло на 3,41 млрд долларов с начала года

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших россиян в 2021 году.
На десятом месте оказался владелец «Спартака» Леонид Федун. Стоимость его активов – 11,67 млрд долларов, прирост за год составил 3,41 млрд.
Президент «Лукойла» (генерального спонсора «Спартака») Вагит Алекперов занял пятое место – 26,16 млрд, +6,44 млрд.
Ах, как бы мне хотелось, чтоб Чечня отделилась от России и жила за счёт своей нефти и природных ресурсов.
Ах, как бы мне хотелось, чтоб Чечня отделилась от России и жила за счёт своей нефти и природных ресурсов.
10% акций у господина Федуна. Всего Лукойл - 692 865 762 акции, соответственно
десять процентов - 69 286 576.2
Разность стоимости одной акции (примерно 6000 руб) на начало года и конец (6500 руб.) равна 500 и соответственно "прибыль" по вашему представлению -
34 643 288 100 рубчиков, делим по сегодняшнему курсу доллара 73.65, равно 470 377 299.389 зеленых... Округлим, грубо и получим 470 млн долларов...
А прибыль 3.41млрд. "Потерялись" под 3 млрд...)
10% акций у господина Федуна. Всего Лукойл - 692 865 762 акции, соответственно
десять процентов - 69 286 576.2
Разность стоимости одной акции (примерно 6000 руб) на начало года и конец (6500 руб.) равна 500 и соответственно "прибыль" по вашему представлению -
34 643 288 100 рубчиков, делим по сегодняшнему курсу доллара 73.65, равно 470 377 299.389 зеленых... Округлим, грубо и получим 470 млн долларов...
А прибыль 3.41млрд. "Потерялись" под 3 млрд...)
Меняем тренеров и выплачиваем миллионные неустойки и не более....
Меняем тренеров и выплачиваем миллионные неустойки и не более....
В России - сырьевые олигархи ,барыги и торгаши
Дальше выводы делайте сами
В России - сырьевые олигархи ,барыги и торгаши
Дальше выводы делайте сами
Что-бы еще удивить страну..)))
Что-бы еще удивить страну..)))
Вот тебе пандемия, кризис..
Вот тебе пандемия, кризис..