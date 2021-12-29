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Состояние Федуна выросло на 3,41 млрд долларов с начала года

вчера, 12:39

Forbes составил рейтинг самых разбогатевших россиян в 2021 году.

На десятом месте оказался владелец «Спартака» Леонид Федун. Стоимость его активов – 11,67 млрд долларов, прирост за год составил 3,41 млрд.

Президент «Лукойла» (генерального спонсора «Спартака») Вагит Алекперов занял пятое место – 26,16 млрд, +6,44 млрд.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:17
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:09
    За такие деньги и я Заремой хочу быть . Лёня ! Тебе как больше нравится ,сверху или снизу ??? )))))))))))))))))))))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:03
    Воруют простых людей.
    Ах, как бы мне хотелось, чтоб Чечня отделилась от России и жила за счёт своей нефти и природных ресурсов.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Robinson (раскрыть)
    вчера в 18:53, ред.
    Чужие деньги не принято считать - дурной тон, но...
    10% акций у господина Федуна. Всего Лукойл - 692 865 762 акции, соответственно
    десять процентов - 69 286 576.2
    Разность стоимости одной акции (примерно 6000 руб) на начало года и конец (6500 руб.) равна 500 и соответственно "прибыль" по вашему представлению -
    34 643 288 100 рубчиков, делим по сегодняшнему курсу доллара 73.65, равно 470 377 299.389 зеленых... Округлим, грубо и получим 470 млн долларов...
    А прибыль 3.41млрд. "Потерялись" под 3 млрд...)
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 18:42
    Состояние олигархов - это не чужой карман, а народное добро, которое отстояли в 41-45 гг, и народ заслужил жить достойно в стране, которая владеет огромными богатствами.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 18:29
    И в магазинах цены также растут, как их состояние.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:16
    А купить пару тройку хороших игроков , к Юбилею, денег нет!
    Меняем тренеров и выплачиваем миллионные неустойки и не более....
    Robinson
    Robinson ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Акции ЛУКОЙЛа просто выросли в цене, когда начиналась пандемия наоборот сильно упали в стоимости, так что состояние Федуна то вырастает то падает.
    don_surio
    don_surio
    вчера в 17:38
    Мои молитвы услышаны. Я очень рад этому событию.
    протон
    протон
    вчера в 17:13
    В Штатах самые успешные бизнесмены-это изобретатели, стартаперы, финанситы
    В России - сырьевые олигархи ,барыги и торгаши
    Дальше выводы делайте сами
    протон
    протон
    вчера в 17:13
    Уровень жизни граждан падает экономика падает а олигархи богатеют ну зато не как в 90-х))))
    Rattlehead
    Rattlehead ответ доктоР7 (раскрыть)
    вчера в 16:57, ред.
    К - капитализм.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 16:49
    Одним словом, владельцы нефтяных компаний за уходящий год оказались в плюсе) Так что в России не только Газпром - прибыльное предприятие.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:40
    Громче ныть о трудностях в период пандемии!!! Ни один из этих живоглотов не стал беднее,все разбогатели.
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 16:38
    При Вове богатеют только бывшие трудяги из ВЛКСМ и КПСС, Дуров - исключение. Обычные люди вкалывают на зарплату и еле-еле сводят концы с концами. С-справедливость.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 16:06
    деньги обычно собирают для шарлатанов из "израильских" и "немецких" клиник, которые принадлежат русским, и которые "берутся помочь" неизлечимо больным, с нулевым результатом.
    1bear
    1bear
    вчера в 15:36
    когда же их на вилы начнут брать???
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 15:33, ред.
    Зря ты это!!!!!!!!!!!!!!!!На счет Федунов не знаю,но знаю за других!!!!!!!!!!!!!!!!Тот же Алекперов не хило так жертвует на помощь детям !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Еще Вексельберг тоже оплачивает лечение детей,Лисин и др,а вот Федуна там действительно нет!!!!!!!!!!!!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:30
    Прихватизаторы все богатеют, а народ простой детишкам на операции деньги собирает. Олигархам не до детишек , самолеты, яхты , виллы дорожают, еле наскребают на предметы первой необходимости.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 15:29
    Плевать,не лезте в чужой карман!!!!!!!!Люди в 90-е подсуетились и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот такие вот были времена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Меня другое волнует- где трансферы нормальные?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    санек002
    санек002
    вчера в 15:16
    одним слов негодяи!
    9w3uxneff4v5
    9w3uxneff4v5
    вчера в 15:12
    Негодяи богатеют на том, что было народным.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:04
    В Спартаке все спокойно, как в Багдаде).
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 14:34
    Ну, таких активов можно выкупить Кокошу и вернуть великого и ужасного забивальщика Артемку..)))
    Что-бы еще удивить страну..)))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 14:20
    Только народу, нищающему каждый год не понять ,как это они богатеют миллиардами, а мы нищаем. В принципе , каждый народ достоин своего правителя
    Futurista
    Futurista ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 14:16
    Это 3.41 здец)...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:13, ред.
    На этом фоне новость о покупке Мамаевым кольца за 12 млн. руб. звучит как "Мамаев за хлебом сходил"...
    LOpp
    LOpp ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 14:05
    3,41 не млн, а млрд долларов!

    Вот тебе пандемия, кризис..
    1 984
    1 984
    вчера в 14:00
    Флаг ему в руки. Но футбол тут ни при чём.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:54
    3,41 млн за год это 3.14 здец!!!
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