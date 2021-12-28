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Алана Мамаева: «Павел купил кольцо за 12 млн и судится за алименты»

вчера, 18:41

Алана Мамаева, экс-супруга футболиста Павла Мамаева, упрекнула бывшего мужа в скупости по отношению к собственным детям. Новая избранница игрока, Надежда Санько, выложила в соцсетях видео, на котором хвастается новым помолвочным кольцом за 12 млн рублей. Алана Мамаева отреагировала на эту публикацию:

Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Павел купил кольцо за 12 млн и судится за алименты. Такое может произойти только в нашей стране.

И для справки: истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:09
Новогодняя сказка "Скупой рыцарь", или как прокормить дитя на 30 тысяч!
Karlnfo
Karlnfo
сегодня в 10:08
правильно делает, не*уй вы*бываться и за чужой счет жить. На детей будет тратить а она кто такая то? Ну родила и что - это уже в прошлом, она ему уже не жена. Пусть идет и зарабатывает.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 04:51
Марамойка рулит.
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:56
Всем плевать. У каждого есть свои проблемы в семье, но видим мы почему-то ваши проблемы
makkie
makkie
вчера в 20:41
Что Мамаев, что его жена - достойны друг друга.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38, ред.
Жадная сучка , всё никак не угомонится . Итак всё что можно и нельзя забрала у него . Животинка .
Правильно он делает, ты же как бабка останешься у разбитого корыта. Жадность твоя к добру не приведёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:33
Клубы балуют футболистов, футболисты балуют жен, после развода приходится баловать адвокатов.... В итоге в баловстве выигрывает муж , у него денег больше, а избалованные жены не хотят мириться с потерей кормушки и начинают компанию по выхмуливанию денег , прикрываясь детьми.
Gahi
Gahi
вчера в 20:01
Муж и жена- одна сатана? Хотя уже и бывшие. Скорее всего они два сапога пара?
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:01
тут тоже согласен с Вами.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:54
Кольцо лимита
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:53
Чужая семья потемки!
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:46
Как он их различает-то..
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:45
Я согласен, но бывает так что и тренеры становятся теми кто воспитывает, есть спортсмены которые живут почти в спорт школах, в спорт залах, и на них лежит эта ноша воспитание ученика,
pomor45
pomor45
вчера в 19:44
Видно жизнь Пашу ничему не учит и он нашёл такую же дуру, как и Алана, возможно и хуже: умная и любящая таким подарком хвалиться перед всем белым светом не станет. Придётся Паше платить за свои ошибки всю свою баламутную жизнь.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Изначально была информация что он юлит отклоняет. Сейчас не в курсе.. И дело дошло до того что он отрицал свое причастие в зачатии.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
А разве он не плотит?((Только ей мало!Для неё ребёнок способ зарабатывания!
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:35
Об этом должны говорить детям их родители.
cska1948
cska1948
вчера в 19:34
"...Ещё он наложил арест на мои машины..."
-------------------
Значит эти машины не твои, а его!
протон
протон
вчера в 19:13
Когда спортшколы поймут, что юного спортсмена необходимо готовить к будущей жизни! Объяснять и разъяснять, что так мол и так, возможно ты к 20голам будешь получать миллионы, имей ввиду, на таких как ты лопухов охотятся "губастые". Они обитают в ночных клубах, ресторанах и отелях. "Губастые" очень похожи друг на друга. Их основная задача схватить тебя за твой "пистолет", может даже и родить, чтобы крючок был надёжнее и доить-доить-доить. Это одна сторона, а другая сторона если тыт попал то плати алименты, это твои дети, твоя жена, кто виноват что ты сглупил и не хочешь обеспечивать? это и касательно Азмуна
4RT
4RT
вчера в 19:11
Сучки грызутся
Сантус
Сантус ответ Tex (раскрыть)
вчера в 19:05
МУЖИКИ не кидают,га....ны-сплошь и рядом
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:04
Думала Мамай тебя всю жизнь обеспечивать будет.
Futurista
Futurista
вчера в 19:02
Так продай свое кольцо за 12 млн.)...нету что ли?)...и нет проблем...
Tex
Tex ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 18:59
ну да, мужики ж не кидаю своих детей никогда. Такого в принципе не бывает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:55
В чём суть вопроса ??
Разве есть запрет на покупку колец за 12 млн...при исправной выплате алиментов ??

Если считать 30 тысяч до неприличия малой суммой...то как тогда считать 8 тысяч пенсии реально нуждающимся престарелым людям ???
Сантус
Сантус
вчера в 18:53
Думаю детей Мамай не обидит,а вот барышне нужно опять искать "крепкое плечо"...)Вот жлоб,наложил арест не ЕЁ машины...:)
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:52
Алана за свою жизнь своим трудом хоть рубль заработала.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:52
Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296979/mamaev-pavel-himki

Вот именно ....Мда!!! Сходи поработай за 15 000! А не нравится в стране так никто не держит!!!
ДСА
ДСА
вчера в 18:44
А ведь Паша возможно прав.
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