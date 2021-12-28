Алана Мамаева: «Павел купил кольцо за 12 млн и судится за алименты»

Алана Мамаева, экс-супруга футболиста , упрекнула бывшего мужа в скупости по отношению к собственным детям. Новая избранница игрока, Надежда Санько, выложила в соцсетях видео, на котором хвастается новым помолвочным кольцом за 12 млн рублей. Алана Мамаева отреагировала на эту публикацию:

Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Павел купил кольцо за 12 млн и судится за алименты. Такое может произойти только в нашей стране.

И для справки: истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины.