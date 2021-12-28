Алана Мамаева: «Павел купил кольцо за 12 млн и судится за алименты»

Алана Мамаева, экс-супруга футболиста Павла Мамаева, упрекнула бывшего мужа в скупости по отношению к собственным детям. Новая избранница игрока, Надежда Санько, выложила в соцсетях видео, на котором хвастается новым помолвочным кольцом за 12 млн рублей. Алана Мамаева отреагировала на эту публикацию:
Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещё могу сказать в этой ситуации? Грустно всё это. Павел купил кольцо за 12 млн и судится за алименты. Такое может произойти только в нашей стране.
И для справки: истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещё он наложил арест на мои машины.
Правильно он делает, ты же как бабка останешься у разбитого корыта. Жадность твоя к добру не приведёт.
Правильно он делает, ты же как бабка останешься у разбитого корыта. Жадность твоя к добру не приведёт.
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Значит эти машины не твои, а его!
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Значит эти машины не твои, а его!
Разве есть запрет на покупку колец за 12 млн...при исправной выплате алиментов ??
Если считать 30 тысяч до неприличия малой суммой...то как тогда считать 8 тысяч пенсии реально нуждающимся престарелым людям ???
Разве есть запрет на покупку колец за 12 млн...при исправной выплате алиментов ??
Если считать 30 тысяч до неприличия малой суммой...то как тогда считать 8 тысяч пенсии реально нуждающимся престарелым людям ???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296979/mamaev-pavel-himki
Вот именно ....Мда!!! Сходи поработай за 15 000! А не нравится в стране так никто не держит!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296979/mamaev-pavel-himki
Вот именно ....Мда!!! Сходи поработай за 15 000! А не нравится в стране так никто не держит!!!