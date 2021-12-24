Федун может отдать Газизову 10% акций «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун при найме на работу Шамиля Газизова генеральным директором написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать подчиненному 10% акций футбольного клуба и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.
Ранее Газизов высказался о решении суда не удовлетворять его требования от московского клуба в полном объёме.
Огласите весь список обладателей расписок от Федуна, может он уже и не владелец Спартака? Интрига однако...
Огласите весь список обладателей расписок от Федуна, может он уже и не владелец Спартака? Интрига однако...
Газизову...10%..и по миллиону ежегодно...
Газизову...10%..и по миллиону ежегодно...
В итоге имеем, что Федун хотел нагреть Газизова, а Газизов - Федуна. Оба хороши.
В итоге имеем, что Федун хотел нагреть Газизова, а Газизов - Федуна. Оба хороши.