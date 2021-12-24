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Федун может отдать Газизову 10% акций «Спартака»

вчера, 14:19

Владелец «Спартака» Леонид Федун при найме на работу Шамиля Газизова генеральным директором написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать подчиненному 10% акций футбольного клуба и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.

Ранее Газизов высказался о решении суда не удовлетворять его требования от московского клуба в полном объёме.

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Все комментарии
владимир косягин
владимир косягин
сегодня в 19:19
Конечно может, но не отдаст. Тем более этому чуваку.
Robinson
Robinson
сегодня в 12:08
Капитализация ЛУКОЙЛа более 4 триллионов рублей, то есть 10% акций грубо говоря на 400 миллиардов рублей, Федун либо был пьяным, либо Газизов что то напутал.
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:17
Акции за другое, читайте внимательно.
протон
протон
вчера в 21:59
Похоже на вброшенный бред, ладно миллион евро, но 10% всего лишь за выход в еврокубки, то есть за топ-5 чемпионата
протон
протон
вчера в 20:35
Как Федун с таким подходом продолжает оставаться крупным акционером Лукойла?
Огласите весь список обладателей расписок от Федуна, может он уже и не владелец Спартака? Интрига однако...
YVG
YVG
вчера в 17:23, ред.
Каждому по 10 и крайнего не найдешь даже в пердиве. Аферы крутят как хотят, а "25 миллионов" плачут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:08
Газик поделиться с Заремой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:52
Если на словах то не считаетсЯ!😜
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:47
Мутные схемы
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:39
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:21
С Леней шутки плохи...)....раз два и уноси готовенького...))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:16
И миллион евро ежегодно !
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:23
Повесть о том как еврей башкира натянул
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:18
Федун лидер среди мощенников наверное на только в Росси а даже в Европе.
Серж 129
Серж 129
вчера в 15:11
Федун что больной или тронулся совсем татарам проценты раздавать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:06, ред.
Каждому в расписке Федуна видится своё...
Газизову...10%..и по миллиону ежегодно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:02
Брехня это все по ходу!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:53
Газизов опять получит дырку от бублика!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:49
"Уши ему от дохлого осла!",-проворковала Зарема,чуть -чуть ослабив яйки Арнольдыча.
drug01
drug01
вчера в 14:42
Не сделает он этого....
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:38
Утка чтобы башкир еврея наколол не бывает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31
Ну всё, такое ощущение что Федун действительно хочет убить Спартак , если конечно это хоть какой-то процент правда.
makkie
makkie
вчера в 14:28
Может. Но есть маленькое но... Федун тот еще трепач!
В итоге имеем, что Федун хотел нагреть Газизова, а Газизов - Федуна. Оба хороши.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:22
Миллион надо, а акции не особо.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:20
Значит так нужно.
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