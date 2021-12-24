Федун может отдать Газизову 10% акций «Спартака»

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вчера, 14:19

Владелец «Спартака» Леонид Федун при найме на работу Шамиля Газизова генеральным директором написал расписку, в которой в случае отставки обещал передать подчиненному 10% акций футбольного клуба и дополнительно гарантировал один миллион евро на каждый год контракта при месте в еврокубках.

Ранее Газизов высказался о решении суда не удовлетворять его требования от московского клуба в полном объёме.