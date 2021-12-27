ГлавнаяНовостиФинансыБразилия. Серия B 2021

Роналдо выплатит ФИФА долг «Крузейро» в размере 7,7 млн евро

сегодня, 11:08

Бывший футболист «Реала» и «Интера», владелец бразильского «Крузейро» Роналдо выплатит ФИФА долг клуба в размере 7,7 млн евро. Об этом сообщил президент «Крузейро» Сержио Родригес:

Роналдо выплатит долг «Крузейро» перед ФИФА. Долг нужно выплатить, иначе не будет возможности играть. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты без задержек с зарплатами и санкций со стороны федерации.

Роналдо стал владельцем «Крузейро» в декабре. Он купил 90% акций за 70,2 млн долларов. Также ему принадлежит испанский клуб «Вальядолид».

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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 12:09
Многие футболисты после завершения карьеры хотят стать тренерами, а есть и такие как Роналдо которые становятся функционерами или успешными политиками по примеру Кахи Каладзе. Содержать футбольный клуб дорогое удовольствие, а тут ещё и два но это лишь верхушка айсберга. В ведении клуба так же находится управление детской школой, а это U15, U17, U19, U21 туда накньте ещё направление и развитие женского футбола, который должен поддерживаться согласно стандартов ФИФА. Так что это целое хозяйство, которое бурлит каждый день. Остаётся только пожелать Роналдо удачи в таком непростом и не лёгком начинании.
David Young
David Young
сегодня в 11:50
Очень важное событие для Крузейро. Возможно это начало нового этапа в жизни клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:46
90% за 70 лимонов, и ещё долгов на 7.
Как раз недостающие 10% от оплаченного. Интересное совпадение...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:35
Это начала пути Роналдо к разорению.
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:11
Взялся за гуж – не забудь сходить в душ! 😉
Cat01
Cat01
сегодня в 11:11
Это круто
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