Роналдо выплатит ФИФА долг «Крузейро» в размере 7,7 млн евро

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сегодня, 11:08

Бывший футболист «Реала» и «Интера», владелец бразильского «Крузейро» Роналдо выплатит ФИФА долг клуба в размере 7,7 млн евро. Об этом сообщил президент «Крузейро» Сержио Родригес:

Роналдо выплатит долг «Крузейро» перед ФИФА . Долг нужно выплатить, иначе не будет возможности играть. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты без задержек с зарплатами и санкций со стороны федерации.

Роналдо стал владельцем «Крузейро» в декабре. Он купил 90% акций за 70,2 млн долларов. Также ему принадлежит испанский клуб «Вальядолид».