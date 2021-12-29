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Льорис может вернуться в команду, в которой начинал карьеру

вчера, 20:33

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может вернуться в чемпионат Франции.

35-летний вратарь ведёт переговоры со «шпорами» о продлении контракта, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. Летом Льорис может стать свободным агентом, а в его подписании заинтересована «Ницца».

Уго является воспитанником «Ниццы». Он выступал за «орлят» с 2005 по 2008 год.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:38
он ещё в нормальных клубах поиграет,голкипер не дырявый,а ошибки каждый допускает. Так что Ницца ещё подождёт,может Юве предложит,уж точно он круче и надёжнее Честного.
Doping87
Doping87 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Что оскорбительного в этой фразе? Просто канстатация факта или пусть будет это моё субъективное мнение. Тут что нельзя уже своё мнение писать? ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ БАН НА СУТКИ? Это лично вы меня забанили или кто-то другой?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:18
Где начал там и кончит!
David Young
David Young ответ Doping87 (раскрыть)
вчера в 20:39
Здравствуйте.

За это - "Какой-то очередной несвязный набор букв от тебя."

Просьба писать в хэштеге вопрос_модератору такие вопросы (нужно вписывать в строке Хэштеги).
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:33
Это правильно.
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