Льорис может вернуться в команду, в которой начинал карьеру

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вчера, 20:33

Голкипер «Тоттенхэма» может вернуться в чемпионат Франции.

35-летний вратарь ведёт переговоры со «шпорами» о продлении контракта, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. Летом Льорис может стать свободным агентом, а в его подписании заинтересована «Ницца».

Уго является воспитанником «Ниццы». Он выступал за «орлят» с 2005 по 2008 год.