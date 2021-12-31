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Медина согласовал контракт с ЦСКА

вчера, 10:01

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Мануэль Медина близок к переходу в ЦСКА.

«Армейцы» уже имеют устное соглашение с футболистом о подписании контракта до 2025 года. Официально о трансфере будет объявлено, когда сделка будет закреплена юридически.

В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Без сомнения надо приветствовать появление новых игроков в РПЛ, но предпочтение отдаю соотечественникам - только их считаю индикатором развития отечественного футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 20:45
С огромным удовольствием пользуясь случаем поздравляю Вас и все истинных знатоков и любителей футбола с Новым годом!. Желаю всем здоровья , успехов любимым клубам. Нам всем дорога возможность общения на этом сайте, независимо от клубных пристрастий. С удовлетворением замесу, что сайт стал значительно чище, благороднее и интереснее. Спасибо всем и посетителям и авторам и модераторам! С Новым годом всех!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:29
Приличный игрок.
24 года...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Всем вам добра и с наступающим вас всех!!! Чтоб вы еще больше освещали про футбол ,а на "летящих уток" не обратить внимание
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 16:54, ред.
Медина - это какая-то греческая жрица?) Забыл, город такой есть... "Просто город".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:11
Ждем официоза.
CSKA2012
CSKA2012 ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:51
Это хорошо что баварский француз ушел в Венецию , у него характер мерзкий , годик поиграл и начал ныть как Никола )
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:30
Желаю Хесусу стать легендой московского ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:27
За все годы я помню лишь один удачный трансфер из тех краев (Чили, Уругвай, Парагвай, Перу) . Это Марк Гонсалес. Отличный парень, но оказался хрустальным. Дай бог, чтобы с этим повезло, любопытно посмотреть.
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:46
Я об этом давно писал, что он у нас будет. А может ещё и турка подтянем.
Сп62
Сп62
вчера в 13:25
Угадали, не угадали. Всё зависит от профессионализма скаутов. Вот и посмотрим, на что они способны.
протон
протон
вчера в 11:54
Ну этот выглядит по-лучше, чем тот из Баварии.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:23
Купили очередного кота в мешке.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:09
СССР и Россия тоже имели "устное соглашение" с западным общаком и НАТО. Так что ждём,будет ли соблюдена традиция,или всё-таки джентльменские соглашения в мире ещё существуют.
Впрочем,две практики делового оборота российского купечества вполне мирно уживались рядом(как и сейчас) :
1. "Честное купеческое".
2."Не обманешь-не продашь".
Boricku
Boricku
вчера в 11:06
Сашу Кокорева надо было
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:05
Ну что, добро пожаловать в армейскую семью.
И конечно же Удачи тебе и больших Успехов !!!
particular
particular
вчера в 10:49
После фиаско со всякими фуксами и гайчами начинаешь испытывать дискомфорт от любой деятельности скаутов... Нужен успех без обломов как с баварским французиком...
YVG
YVG
вчера в 10:20
Наберут дров, а потом плачут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:18
Когда будет договор и контракт тогда можно о чём то говорить.
shlomo
shlomo
вчера в 10:02
Ну и славненько...удачи, а мы посмотрим на него...
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