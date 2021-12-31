Медина согласовал контракт с ЦСКА

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вчера, 10:01

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» близок к переходу в ЦСКА .

«Армейцы» уже имеют устное соглашение с футболистом о подписании контракта до 2025 года. Официально о трансфере будет объявлено, когда сделка будет закреплена юридически.