Медина согласовал контракт с ЦСКА

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Мануэль Медина близок к переходу в ЦСКА.
«Армейцы» уже имеют устное соглашение с футболистом о подписании контракта до 2025 года. Официально о трансфере будет объявлено, когда сделка будет закреплена юридически.
В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
24 года...
24 года...
Впрочем,две практики делового оборота российского купечества вполне мирно уживались рядом(как и сейчас) :
1. "Честное купеческое".
2."Не обманешь-не продашь".
Впрочем,две практики делового оборота российского купечества вполне мирно уживались рядом(как и сейчас) :
1. "Честное купеческое".
2."Не обманешь-не продашь".
И конечно же Удачи тебе и больших Успехов !!!
И конечно же Удачи тебе и больших Успехов !!!