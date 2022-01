ЦСКА нашёл в США техничного левшу. Березуцкий уже общался с чемпионом MLS

Бабаев выбирает ярких новичков.

Новые владельцы ЦСКА , как сообщает Иван Карпов, собрались перестроить клуб по образу и подобию московского «Динамо». У «бело-голубых» появился исполнительный директор «Зенита» Пивоваров, за спортивную часть отвечает один друг Клоппа – Желько Бувач, а за тренерскую работу другой – Сандро Шварц. ЦСКА хочет себе похожую структуру управления с задачей постоянно бороться за титулы.

Вроде бы не собираются трогать Гинера, видно, таков был уговор при передаче клуба. Но вот Бабаеву нужны полезные трансферы, чтобы остаться. Задача на весну читалась – победа в Кубке России, место в тройке в РПЛ . Хотя идеально вернуться в Лигу чемпионов, если получится пройти сложный путь для не чемпионов. Березуцкого уже попугали немножко заменой на проверенного в РПЛ Николича.

Хотя надо подождать, руководство ВЭБ более реакционное, нежели сам Гинер в тренерском вопросе, и в январе узнаем их вердикт. И пока вопрос с тренером открыт, закрывают грехи лета. Помните, как хавбек «Милана» Кастильехо был в шаге от ЦСКА ? В сентябре Нобель Арустамян рассказал детали – согласовали бесплатную аренду, а затем у испанца появились новые агенты. Те самые, что вели дела Бэйла и ведут Грилиша, Камавингу, Шоу и Маунта.

ЦСКА готов был взять на себя зарплату правого вингера – 2 млн евро, а британские жуки потребовали 3.5 млн евро, а еще один миллион комиссии себе любимым в виде комиссии. Теперь уже бывший агент Бэйла знаменит эпатажными и неадекватными высказываниями и действиями. Трансфер сорвался, хотя Самуэль собирался бегать на правом фланге «армейцев», пока Эджуке делает жизнь Заболотного веселее слева.

Чему учит эта ситуация? Бабаеву стоило держать в уме запасной план. Когда Кастильехо сорвался, то обратиться к другому новичку. Решил не рисковать, и лишь зимой приедет долгожданный правый вингер.

И, как давненько принято в современном футболе, выступает на зеркальном правом фланге. Еще в Парагвае, откуда родом, смещался в центр в составе «Либертад» и юношеской сборной, делал характерную паузу, нависая над мячом, и наносил обводящие удары – манера, которой знаменит Роббен. Медина тоже худощавый парень, примерно того же роста, что Арьен.

Стиль у него не такой узнаваемый, а скорее общепринятый «испанский», как у самого Кастильехо. Но это хорошая школа футбола. Взрывные отрезки, резкие включения, навесы с левого фланга, смещения в центр для ударов с правого. Медина обладает голевым чутьем, поэтому часто находится около вратарской. Может подкараулить ошибку голкипера – в чемпионате США и Канады по футболу их немало, и умеет нанести красивый обводящий удар.

Пушка настроена правильно, бьет сильно, если нужно. По темпу и ритму футболист Медина напоминает игроков «Крыльев Советов», вроде Зиньковского. Но у парагвайца, невзирая на молодость, немало опыта. Хесус более разносторонний игрок, который готов нырять за мячом в глубину поля. Отец игрока подтвердил, что Березуцкий уже общался с Мединой лично, и напомнил, сколько у его сына предложений.

Говорили, что «Гремио» активно вел хавбека год назад, но они вылетели в низшую лигу. Немного смущает, что у Хесуса всего один матч за первую сборную Парагвая еще в 2017 году, хотя выводил молодежку на поле с капитанской повязкой. Возможно, аргентинский тренер Гильермо Скелотто не очень верит в ребят из MLS , даже если речь о чемпионе 2021 года, как Медина.

Хесус провел в финале 95 минут, а в серии пенальти участия уже не принимал, был заменен. Зато вышел в основе против «Портленд Тимберс». Его «Нью-Йорк Сити» открыл счет в первом тайме. И когда праздновали гол Кастельяноса, фанаты соперника забросали игроков из востока бутылки. Одна угодила в Хесуса Медину, но после оказания помощи вернулся на поле.

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u