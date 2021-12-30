ЦСКА нашёл в США техничного левшу. Березуцкий уже общался с чемпионом MLS

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30 декабря 2021, 10:16

Бабаев выбирает ярких новичков.

Собираются учиться у соседей

Новые владельцы ЦСКА , как сообщает Иван Карпов, собрались перестроить клуб по образу и подобию московского «Динамо». У «бело-голубых» появился исполнительный директор «Зенита» Пивоваров, за спортивную часть отвечает один друг Клоппа – Желько Бувач, а за тренерскую работу другой – Сандро Шварц. ЦСКА хочет себе похожую структуру управления с задачей постоянно бороться за титулы.

Вроде бы не собираются трогать Гинера, видно, таков был уговор при передаче клуба. Но вот Бабаеву нужны полезные трансферы, чтобы остаться. Задача на весну читалась – победа в Кубке России, место в тройке в РПЛ . Хотя идеально вернуться в Лигу чемпионов, если получится пройти сложный путь для не чемпионов. Березуцкого уже попугали немножко заменой на проверенного в РПЛ Николича.

Хотя надо подождать, руководство ВЭБ более реакционное, нежели сам Гинер в тренерском вопросе, и в январе узнаем их вердикт. И пока вопрос с тренером открыт, закрывают грехи лета. Помните, как хавбек «Милана» Кастильехо был в шаге от ЦСКА ? В сентябре Нобель Арустамян рассказал детали – согласовали бесплатную аренду, а затем у испанца появились новые агенты. Те самые, что вели дела Бэйла и ведут Грилиша, Камавингу, Шоу и Маунта.

ЦСКА готов был взять на себя зарплату правого вингера – 2 млн евро, а британские жуки потребовали 3.5 млн евро, а еще один миллион комиссии себе любимым в виде комиссии. Теперь уже бывший агент Бэйла знаменит эпатажными и неадекватными высказываниями и действиями. Трансфер сорвался, хотя Самуэль собирался бегать на правом фланге «армейцев», пока Эджуке делает жизнь Заболотного веселее слева.

Чему учит эта ситуация? Бабаеву стоило держать в уме запасной план. Когда Кастильехо сорвался, то обратиться к другому новичку. Решил не рисковать, и лишь зимой приедет долгожданный правый вингер.

Хесус Медина – классический левша

И, как давненько принято в современном футболе, выступает на зеркальном правом фланге. Еще в Парагвае, откуда родом, смещался в центр в составе «Либертад» и юношеской сборной, делал характерную паузу, нависая над мячом, и наносил обводящие удары – манера, которой знаменит Роббен. Медина тоже худощавый парень, примерно того же роста, что Арьен.

Стиль у него не такой узнаваемый, а скорее общепринятый «испанский», как у самого Кастильехо. Но это хорошая школа футбола. Взрывные отрезки, резкие включения, навесы с левого фланга, смещения в центр для ударов с правого. Медина обладает голевым чутьем, поэтому часто находится около вратарской. Может подкараулить ошибку голкипера – в чемпионате США и Канады по футболу их немало, и умеет нанести красивый обводящий удар.

Пушка настроена правильно, бьет сильно, если нужно. По темпу и ритму футболист Медина напоминает игроков «Крыльев Советов», вроде Зиньковского. Но у парагвайца, невзирая на молодость, немало опыта. Хесус более разносторонний игрок, который готов нырять за мячом в глубину поля. Отец игрока подтвердил, что Березуцкий уже общался с Мединой лично, и напомнил, сколько у его сына предложений.

Говорили, что «Гремио» активно вел хавбека год назад, но они вылетели в низшую лигу. Немного смущает, что у Хесуса всего один матч за первую сборную Парагвая еще в 2017 году, хотя выводил молодежку на поле с капитанской повязкой. Возможно, аргентинский тренер Гильермо Скелотто не очень верит в ребят из MLS , даже если речь о чемпионе 2021 года, как Медина.

Хесус провел в финале 95 минут, а в серии пенальти участия уже не принимал, был заменен. Зато вышел в основе против «Портленд Тимберс». Его «Нью-Йорк Сити» открыл счет в первом тайме. И когда праздновали гол Кастельяноса, фанаты соперника забросали игроков из востока бутылки. Одна угодила в Хесуса Медину, но после оказания помощи вернулся на поле.

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u — ESPN FC (@ESPNFC) December 11, 2021

За весь сезон в MLS у Хесуса 9 голов и 2 ассиста в 37 матчах, 31 из которых он провел в основе. По минутам на поле шестой в команде, по передачам под удары второй после Макси Моралеса. Медина создал 63 момента. Недурно, хотя надо отметить, что порой «Нью-Йорк Сити» встречал соперников, которые значительно ему уступали. Странно, что у Хесуса так мало ассистов, зато прошлый чемпионский год стал для него самым результативным.

В прошлом у него были проблемы с попаданием в состав после классного дебютного сезона в США , но этот этап позади. В 24 года это смертельное оружие на фланге. Понятно, что ждать от Хесуса классной игры на втором этаже или в прессинге не приходится, но стандарты, обводки и разогнанные контратаки авторства Медины можем увидеть в Москве с конца февраля.

В новой атаке нужен крутой снайпер

После ослабления лимита Заболотный и Чалов могут оказаться лишними. А пока из них выберут лучшего. Учитывая, что из атакующих футболистов, кроме Эджуке, положительное впечатление оставил старина Дзагоев, который избежал традиционных отлучек в лазарет, молодые новички напрашивались. ЦСКА пропускал меньше всех, но по забитым мячам команда лишь десятая, причем «Зениту» уступают в два раза.

Срочно нужны голы. Появление в РПЛ творческих игроков, вроде Медины, стоит приветствовать. Они не силовые, но если заставить включаться в командном прессинге, как получилось у Семака с Клаудиньо, то можно получить и зрелищность, и пользу. Хесус способен усилить правый фланг ЦСКА , где уже есть опасный впереди Марио Фернандес. Появление еще двух новичков – вероятно, центральных хавбеков, призвано добавить интенсивности прессинга.

ЦСКА лишь на 12-м месте по этому показателю в РПЛ . Даже старенькие по составам «Зенит» и «Сочи» отбирают мяч выше и смелее. Про «Краснодар» и «Динамо» можно не рассказывать, намного агрессивнее. У Березуцкого крайне непростая задача на весну, ведь надо и в РПЛ не скатиться в район «Спартака», до которого в таблице всего 7 пунктов, и Кубок России выиграть. А со жребием уже не повезло – вытащили «Сочи».

Раскачки не будет, наивно ждать, что Акинфеев спасет всегда, как прошлой осенью. «Армейцам» новички нужны сразу же после нового года на первых зимних сборах. И футболист из североамериканской лиги, где чемпионат закончился в начале декабря – логичный выбор. Медина готов к сборам в январе, а такого парня на правый фланг ждали еще летом.