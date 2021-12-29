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Отец хавбека «Нью-Йорк Сити» Медины: «Мой сын близок к переходу в ЦСКА»

вчера, 19:50

Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Мануэля Медины, прокомментировал слухи об интересе к своему сыну со стороны ЦСКА.

У него есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Из Парагвая мы ни с кем не контактировали. Он молод и пока не хочет играть в Парагвае.

Я думаю, что Хесус ближе всего к переходу в ЦСКА. Тренер ЦСКА уже поговорил с моим сыном. Но я бы хотел, чтобы Хесус перешёл в чемпионат Бразилии.

ЦСКА — большой клуб. Он занимает четвёртое место в чемпионате России. Я думаю, что всё станет ясно в первые дни января.

В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 07:25
37 матчей за 2021г все в основе 179 рост вес 70кг физический очень крепок хорошо читает игру посмотрим на поле
за
за ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:02
Как в прошлые сезоны от красно-белых...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:31
В феврале узнаете
Futurista
Futurista ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 22:07
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:03
а кто с ним разговаривал? Березуцкий или Николич?
CSKA2012
CSKA2012 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:59
Он не то что дорогой) он бесплатный)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:47
Пусть свечку поставит !
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:41
24 года , не очень то уже и молодой
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 21:21
Цска очень активен в трнсферном рынке, всегда выбирают хороших игроков и в этот зимний трансферный период еще покажут себя
Сп62
Сп62
вчера в 21:19
Если молодой и недорогой то, почему бы не взять.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:05
Ждем окончания переговоров.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:40
Снова кота в мешке ищем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:35
Жду с нетерпением новостей по этой теме!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:16, ред.
Кони больше дадут чем в Бразилии
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:08
Сомневаюсь что с Мединой разговаривал Березуцкий!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:59
Пусть переходит нашему Фабиану Бальбуене веселее в Москве будет
drug01
drug01
вчера в 19:57
Проверим а деле
протон
протон
вчера в 19:57
Подозрительно много слухов о трансферах в ЦСКА
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:55
Это будет бомба..
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