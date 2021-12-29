Отец хавбека «Нью-Йорк Сити» Медины: «Мой сын близок к переходу в ЦСКА»

Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Мануэля Медины, прокомментировал слухи об интересе к своему сыну со стороны ЦСКА.
У него есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Из Парагвая мы ни с кем не контактировали. Он молод и пока не хочет играть в Парагвае.
Я думаю, что Хесус ближе всего к переходу в ЦСКА. Тренер ЦСКА уже поговорил с моим сыном. Но я бы хотел, чтобы Хесус перешёл в чемпионат Бразилии.
ЦСКА — большой клуб. Он занимает четвёртое место в чемпионате России. Я думаю, что всё станет ясно в первые дни января.
В сезоне-2021 Медина сыграл в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.