Гендир «Зенита»: «Сергеев успешно прошёл медосмотр»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что в питерский клуб может перейти нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.
После того как Иван Сергеев успешно прошел медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с ФК «Крылья Советов», с игроком и его представителем.
Теперь протирать лавку будет кому
Теперь протирать лавку будет кому
Мне будет интересно проследить, как Семак станет использовать Сергеева.
Мне будет интересно проследить, как Семак станет использовать Сергеева.
Есть такое чувство, что Дзюба все-таки согласится на значительное снижение по деньгам, и Сергеев будет больше не нужен.
Есть такое чувство, что Дзюба все-таки согласится на значительное снижение по деньгам, и Сергеев будет больше не нужен.