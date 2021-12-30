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Гендир «Зенита»: «Сергеев успешно прошёл медосмотр»

вчера, 13:49

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что в питерский клуб может перейти нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

После того как Иван Сергеев успешно прошел медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с ФК «Крылья Советов», с игроком и его представителем.

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Все комментарии
pendulum47
pendulum47
вчера в 22:19
Нормальный ход!
Теперь протирать лавку будет кому
Boricku
Boricku
вчера в 20:58
Зря, надо было Сашу Кокорева брать
1bear
1bear
вчера в 18:06
да уже договорились...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:40
Есть шанс для роста российскому игроку
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 16:57
Сергеев смелый футболист, перейти на лавку но за серьёзную зарплату это сильный шаг.
Capral
Capral
вчера в 16:50
Однозначно ослабит Самару и не усилит Зенит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:33
Мы рады за него,все таки это Питер!!!
протон
протон
вчера в 16:31
Между прочим Сергеев может с ходу стать чемпионом и обладателем кубка,а не чесать о каком нибудь величии торча в середине таблицы.
Мне будет интересно проследить, как Семак станет использовать Сергеева.
протон
протон
вчера в 16:30
По-моему всем понятно, что договорятся. Если Медведев уже дает комментарии, значит дело решенное считай. Обычно руководство Зенита очень скупо комментирует трансферные новости
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:18
Какая там активная стадия переговоров с Крыльями? Всё уже решено без Крыльев и присутствие Крыльев вообще не требуется. Им уже брошена кость с барского газпромовского стола, чему они и так рады.
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 15:14
Если не подписывают сразу после медосмотра, то есть гипотеза, что это фейковый интерес к игроку. С целью жёстко прогнуть Дзюбу по з/п в новом контракте.
Есть такое чувство, что Дзюба все-таки согласится на значительное снижение по деньгам, и Сергеев будет больше не нужен.
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Пожелаю удачи парню...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:00
Мда...теперь ЛЧ точно возьмём. Зачем нам Азмун вот молодой перспективный воспитанник-супер голеадор...
lotsman
lotsman
вчера в 14:40
Значит он уже будет играть за Зенит.
ДСА
ДСА
вчера в 14:32
Значит уже все решено.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:10
Посмотрим , как проявит себя парень в Питере.
Cat01
Cat01
вчера в 14:04
Здоров! Это хорошо!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:01
Меня это радует...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:59
Это очень хорошо.
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