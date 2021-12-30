Гендир «Зенита»: «Сергеев успешно прошёл медосмотр»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что в питерский клуб может перейти нападающий «Крыльев Советов» .

После того как Иван Сергеев успешно прошел медосмотр, у нас открылась возможность для переговоров с ним. Сейчас мы находимся в активной стадии переговоров с ФК «Крылья Советов», с игроком и его представителем.