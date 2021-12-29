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В «Зените» рассказали, когда будет оформлен трансфер Сергеева

вчера, 19:03

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перейдёт в питерский клуб.

Сергеев вчера поздно вечером закончил проходить медосмотр. Сейчас мы в контакте с его представителями и «Крыльями Советов» в отношении оформления трансфера и личного контракта. Обсуждение продолжается, и контракт может быть подписан в первых числах нового года.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 09:36
Выбора у него другого не будет!
Тут как в армии: приказано выжить!!! :)))
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 06:52
    Миротворец Мышкин.
    Миротворец Мышкин.
    вчера в 23:52
    Сможет-ли Сергеев спеться с местными бразильцами - большой вопрос.
    Vilen Naidenkne
    Vilen Naidenkne
    вчера в 23:31
    А 3 он там нужен ? Карьеру завершать ? На первых сборах травма и понеслось по накатанной , надо брать 20-22 не старше , пару годков пробегает в "кубках" и нахер +5 лямов в Спарту или Базель это тема , а так типа взять платить гору держать до 35 и толк ? Только жиром игрок обвис , а клубу не шиша
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:38, ред.
    Зато Семака и Зенит знает Европа, а Осинкина и Ко знать не будут. Где гарантии, что Сергеев не уйдет в Нижний, в Сочи, как десятки других? Раздербанили крылья Самаре, хотелось бы увидеть Осинкина и Ко в еврокубках. Механизм, который начинал работать и давать результат разобрали. Зато веган опять будет царем-зверей, типа зайца-секача).
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 21:24
    Значит Дзюба уйдет в январе с Зенита и слава богу
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Лучший игрок КС Зиньковский. Не удивляюсь, если его подпишут (в другой клуб) и с лучшими перспективами, чем быть лавочником в "Зените" и лимитный паспорт обеспечивать (а у Сергеева с его весьма посредственным уровнем техники я других не вижу).
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:23
    Кого еще заберут из КС до конца зимней паузы?
    1bear
    1bear
    вчера в 20:14, ред.
    давай уже ,подписывай ,лови птицу-удачи
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:11
    Хором Реквием ещё одной футбольной карьере?
    memphis
    memphis
    вчера в 20:02
      Cat01
      Cat01
      вчера в 19:58
      Столько шума!!!!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 19:54
      Чем скорее ,тем лучше...
      beefs
      beefs
      вчера в 19:50
      чем то напоминает переход Урунова в Спартак...
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 19:39
      Прошщай Дзюбинья !
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 19:38
      Как-будто Пеле возродился.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 19:33
      За остаток сезона адаптируется к следующему.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:31
      Шума развели, как вокруг топа.
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      вчера в 19:04
      Дали бы хотя бы сезон в Самаре закончить!
      ДСА
      ДСА
      вчера в 19:04
      Да уже всё на мази.
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