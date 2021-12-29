В «Зените» рассказали, когда будет оформлен трансфер Сергеева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перейдёт в питерский клуб.
Сергеев вчера поздно вечером закончил проходить медосмотр. Сейчас мы в контакте с его представителями и «Крыльями Советов» в отношении оформления трансфера и личного контракта. Обсуждение продолжается, и контракт может быть подписан в первых числах нового года.
Тут как в армии: приказано выжить!!! :)))
Тут как в армии: приказано выжить!!! :)))
Только разница в том,что в Зените эти игроки становятся чемпионами России и некоторые играют в еврокубках,а в маскве копошаться в середине таблицы и непонятно зачем туда переходили когда часто их бывшие команды выше нинешних
( с 9 места например)...
Только разница в том,что в Зените эти игроки становятся чемпионами России и некоторые играют в еврокубках,а в маскве копошаться в середине таблицы и непонятно зачем туда переходили когда часто их бывшие команды выше нинешних
( с 9 места например)...