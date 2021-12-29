«Лион» предложил «Зениту» 4 млн евро за трансфер Азмуна

«Лион» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Французский клуб предложил «сине-бело-голубым» 4 млн евро за переход иранца. «Зенит» пока не ответил на предложение «Лиона», потому что сначала намерен найти замену форварду.
летом бесплатно уйдёт
летом бесплатно уйдёт
И чем больше будет таких желающих, тем дороже Зенит сможет продать Азмуна этой зимой.
Другое дело, что Зениту очень нужно найти равноценную замену игроку.
Возможный приход Сергеева рассчитан на внутренний чемпионат, под Лигу Чемпионов нужен сильный легионер. И чем скорее его найдут и подпишут, тем лучше будет для всех. В том числе и для Лиона.
И думается мне, что 4 млн ещё не окончательный ценник на Азмуна этой зимой...
И чем больше будет таких желающих, тем дороже Зенит сможет продать Азмуна этой зимой.
Другое дело, что Зениту очень нужно найти равноценную замену игроку.
Возможный приход Сергеева рассчитан на внутренний чемпионат, под Лигу Чемпионов нужен сильный легионер. И чем скорее его найдут и подпишут, тем лучше будет для всех. В том числе и для Лиона.
И думается мне, что 4 млн ещё не окончательный ценник на Азмуна этой зимой...
Азмун еще нужен Зениту!!!
Азмун еще нужен Зениту!!!
Азмун пашет на поле и приносит пользу!!! а 4 ляма для газпрома -ниочем!
Азмун пашет на поле и приносит пользу!!! а 4 ляма для газпрома -ниочем!