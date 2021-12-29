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«Лион» предложил «Зениту» 4 млн евро за трансфер Азмуна

вчера, 23:32

«Лион» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Французский клуб предложил «сине-бело-голубым» 4 млн евро за переход иранца. «Зенит» пока не ответил на предложение «Лиона», потому что сначала намерен найти замену форварду.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:40
У нас на примете есть уругваец Альварес и бразилец Альберто, обоим по 20 лет. Если правильно разыграем партию, то все будут довольны!!! :)))
stavr74
stavr74
сегодня в 09:12
бросили кость бомжам
летом бесплатно уйдёт
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:09
Для Зенита это не деньги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:47
Лион понял, что может упустить Азмуна. Договор договором, но сейчас вступили в действие другие клубы, которым тоже нужен иранец.
И чем больше будет таких желающих, тем дороже Зенит сможет продать Азмуна этой зимой.
Другое дело, что Зениту очень нужно найти равноценную замену игроку.
Возможный приход Сергеева рассчитан на внутренний чемпионат, под Лигу Чемпионов нужен сильный легионер. И чем скорее его найдут и подпишут, тем лучше будет для всех. В том числе и для Лиона.
И думается мне, что 4 млн ещё не окончательный ценник на Азмуна этой зимой...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:10
Копейки для зенита. До лета будет играть за сбг.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:58
продали Зене днище Малкома за 40, а купить хотят топчика Азмуна за 4
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 07:02
отпускайте своих лидеров!
Азмун еще нужен Зениту!!!
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
сегодня в 06:57
А смысл его сейчас отпускать ? скоро ЛЕ. и в отличии от многих которые на пороге ухода прекращают играть и пешком ходят ( типа как влашич)...
Азмун пашет на поле и приносит пользу!!! а 4 ляма для газпрома -ниочем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Дело сдвинулось с мёртвой точки!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:46
Надо соглашаться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:32
А Азмун сам хочет уходить с понижением зарплаты?
MIvan
MIvan
сегодня в 02:25
Нужно продавать, а бонусом рукаку, мячики подавать.
1bear
1bear
сегодня в 02:08, ред.
4 сольдо - ищи дурака
Alexnvr
Alexnvr ответ Физручини (раскрыть)
сегодня в 01:08
Не факс. Весной будем посмотреть на него. Ибо будет беречься от травм и прочих неприятностей. Летом свободным уходит.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:50
Всё идёт к тому, что Зенит предложит такой новый контракт иранцу, от которого тот просто не сможет отказаться. И тогда это будет начало конца карьеры талантливого футболиста всего в 26 лет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:31
Отпускайте Азмуна в Европу,пусть попробует.
Физручини
Физручини ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 00:29
он более ценен даже на полгода, чем 4 млн на счету
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:24
Можно ещё поторговаться!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:19
Отпускайте уже Азмуна, а заодно и Дзюбу в "Рубин".
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:18
Смено... Как Азмун наепывает Газпром .
Cat01
Cat01
сегодня в 00:12
Слишком мало
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:59
Очередь за Азмуном
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:57
Будут ждать ответа, как соловей, до лета))))
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 23:55
Если не найдёт, то Азмун летом бесплатно уйдёт. Хотя Миллер со "своего" кармана компенсирует.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:51
Скорей бы уже договорились
Gahi
Gahi
вчера в 23:51
Ставки поднимаются было три но вчера, а сегодня уже четыре. Удачи
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