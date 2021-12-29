«Лион» предложил «Зениту» 4 млн евро за трансфер Азмуна

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вчера, 23:32

«Лион» сделал официальное предложение по трансферу нападающего «Зенита» .

Французский клуб предложил «сине-бело-голубым» 4 млн евро за переход иранца. «Зенит» пока не ответил на предложение «Лиона», потому что сначала намерен найти замену форварду.