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Три команды из Италии ведут борьбу за Белотти

вчера, 13:12

Форвард «Торино» Андреа Белотти заинтересовал несколько команд Серии A.

На 28-летнего футболиста претендуют «Милан», «Наполи» и «Фиорентина». Контракт Белотти с туринским коллективом истекает летом 2022 года. Президент «Торино» Урбано Кайро ранее подтвердил, что нападающий не хочет его продлевать.

Отмечается, что наиболее вероятен переход Белотти в «Милан», так как футболист является поклонником «россонери».

В текущем сезоне Белотти принял участие в 9 играх чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 13:40
Хорошо когда есть выбор.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:18
В «Милане» сразу в основу может влиться. Златан и Жиру уйдут, больше центрнапов в составе нет. Когда еще поиграть за любимый клуб, если не сейчас?
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:14
Наполи или Милан !!! Удачи !!!
8aumphegt78k
8aumphegt78k
вчера в 13:13
Прям нарасхват игрок.
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