Три команды из Италии ведут борьбу за Белотти

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вчера, 13:12

Форвард «Торино» заинтересовал несколько команд Серии A.

На 28-летнего футболиста претендуют «Милан», «Наполи» и «Фиорентина». Контракт Белотти с туринским коллективом истекает летом 2022 года. Президент «Торино» Урбано Кайро ранее подтвердил, что нападающий не хочет его продлевать.

Отмечается, что наиболее вероятен переход Белотти в «Милан», так как футболист является поклонником «россонери».

В текущем сезоне Белотти принял участие в 9 играх чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.