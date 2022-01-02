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«Барселона» сосредоточилась на трансфере Влаховича

вчера, 09:59

Каталонская «Барселона» хочет приобрести Душана Влаховича из «Фиорентины». По мнению руководства клуба, именно линия атаки сейчас требует срочного усиления.

«Фиорентина» не будет препятствовать уходу серба, поскольку не может продлить с ним контракт. Потенциальному покупателю придется выложить за игрока 80 млн евро, летом этот ценник снизится. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 2023 года.

В этом сезоне Влахович забил 16 голов в 20 матчах Серии А и смог повторить достижение Роналду.

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Все комментарии
2s8r9rynwwfx
2s8r9rynwwfx
вчера в 11:12
Неплохое будет приобретение.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:03, ред.
Влахович нарасхват
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