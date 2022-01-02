Исак – приоритетная цель «Арсенала» на зимнее трансферное окно

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вчера, 09:41

Лондонский «Арсенал» намерен приложить усилия для подписания форварда из испанского клуба «Реал Сосьедад». «Канониры» ищут нападающего высокого уровня, а швец, по мнению боссов лондонцев, отлично подходит под эту роль.

«Арсенал» готов выложить 40 млн евро за игрока, чтобы подписать его уже в январе.

Текущий контракт футболиста с «Сосьедадом» действует до 2026 года.