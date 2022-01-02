Исак – приоритетная цель «Арсенала» на зимнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» намерен приложить усилия для подписания форварда Александера Исака из испанского клуба «Реал Сосьедад». «Канониры» ищут нападающего высокого уровня, а швец, по мнению боссов лондонцев, отлично подходит под эту роль.
«Арсенал» готов выложить 40 млн евро за игрока, чтобы подписать его уже в январе.
Текущий контракт футболиста с «Сосьедадом» действует до 2026 года.
Да, швед немного сдал, но он еще молодой, и при правильном подходе может вписаться в игровую схему Артеты.... сейчас у нас очень молодая банда, голодная до побед, которая готова играть и давать результат(главное чтоб судьи не мешали)
Да, швед немного сдал, но он еще молодой, и при правильном подходе может вписаться в игровую схему Артеты.... сейчас у нас очень молодая банда, голодная до побед, которая готова играть и давать результат(главное чтоб судьи не мешали)
Всё-таки ШВЕД
Всё-таки ШВЕД