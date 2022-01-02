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Исак – приоритетная цель «Арсенала» на зимнее трансферное окно

вчера, 09:41

Лондонский «Арсенал» намерен приложить усилия для подписания форварда Александера Исака из испанского клуба «Реал Сосьедад». «Канониры» ищут нападающего высокого уровня, а швец, по мнению боссов лондонцев, отлично подходит под эту роль.

«Арсенал» готов выложить 40 млн евро за игрока, чтобы подписать его уже в январе.

Текущий контракт футболиста с «Сосьедадом» действует до 2026 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:59
Исак это конечно не предел желаний, но тоже вполне нормальный вариант
Да, швед немного сдал, но он еще молодой, и при правильном подходе может вписаться в игровую схему Артеты.... сейчас у нас очень молодая банда, голодная до побед, которая готова играть и давать результат(главное чтоб судьи не мешали)
8swmp57drg57
8swmp57drg57
вчера в 12:11
Цель не плохая, надо подписывать.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 09:58
швец, жнец и на дуде игрец :-)
Всё-таки ШВЕД
1 984
1 984
вчера в 09:43
Надо договариваться.
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