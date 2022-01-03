Директор «Барсы» — о регистрации Торреса: «Продажа Демира может помочь»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил информацию, согласно которой новичок команды нападающий Ферран Торрес до сих пор не зарегистрирован в каталонском клубе из-за финансовых ограничений.
Ферран Торрес сейчас не может быть зарегистрирован, но мы надеемся решить эту ситуацию, когда он будет у нас (презентация хавбека запланирована на сегодня).
Продажа Демира может помочь, мы этим занимаемся. Посмотрим, что будет с Люком де Йонгом.
Сообщалось, что «Барса» заплатит «Манчестер Сити» 55 млн евро и еще 10 млн бонусов.