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Директор «Барсы» — о регистрации Торреса: «Продажа Демира может помочь»

вчера, 08:29

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил информацию, согласно которой новичок команды нападающий Ферран Торрес до сих пор не зарегистрирован в каталонском клубе из-за финансовых ограничений.

Ферран Торрес сейчас не может быть зарегистрирован, но мы надеемся решить эту ситуацию, когда он будет у нас (презентация хавбека запланирована на сегодня).

Продажа Демира может помочь, мы этим занимаемся. Посмотрим, что будет с Люком де Йонгом.

Сообщалось, что «Барса» заплатит «Манчестер Сити» 55 млн евро и еще 10 млн бонусов.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:30
Продление или продажа Дембеле. Если Усман остается он остаеся с продленным контрактом то тогда можно зарегистрировать контракт Феррана. . У Усманчика 2 пути : уход зимой или продление на условиях Барсы
протон
протон
вчера в 11:48
Выбросите Дембеле, и платёжку очистите, и атмосферу и медпункт вздохнёт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:59
Посмотрим за новичком!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:33
Барселону нужно зачистить.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:13
Поторопились они с Торресом, теперь срочно нужно кого-то продавать.
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