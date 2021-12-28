Гвардиола поделился футболистом с Хави. Ферран Торрес — самый дорогой испанец в истории «Барсы»

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28 декабря 2021, 21:30

55 + 10 = Торрес.

Рекордный испанский новичок в «Барсе»

Сделка по переходу Торреса из «Манчестер Сити» в «Барселону» официально завершена, после полутора лет в Англии испанец возвращается на родину, где до отъезда в АПЛ играл за родную «Валенсию». 21-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с «Барселоной» контракт до 2027 года. В нем прописана «клаусула» в размере 1 миллиарда евро, как нынче принято в Ла Лиге. Официальное представление Торреса запланировано на 3-е января, если не вмешается какой-нибудь форс-мажор вроде вспышки коронавируса в команде: Жорди Альба уже на карантине, но в «Барсе» опасаются, что это только начало.

Но вернемся к нашему новичку, тем более своим трансфером в «Барселону» он установил клубный рекорд. «Блаугранас» не привыкли платить за испанских футболистов — воспитывают своих или забирают детьми из других академий, а тут Жоан Лапорта раскошелился на 55 миллионов евро, а еще 10 «Барса» может перевести «Ман Сити» в качестве бонусов. Трансфер Феррана попадает в десятку самых дорогих покупок каталонцев в истории, а за испанского футболиста «Барселона» никогда не платила так много, предыдущий рекордсмен — Давид Вилья, купленный у «Валенсии» в 2010-м за 40 миллионов евро.

Ферран Торрес — подарок «Барселоне» от Гвардиолы

Конечно, за этот подарок пришлось заплатить, но «Барселоне» сейчас непросто выигрывать конкуренцию за талантливых игроков, так что без «своего человека» на стороне продавца здесь точно не обошлось. При этом «Манчестер Сити» обладает настолько роскошным составом, что потерю испанца даже не заметят, и без него найдется, кому играть в атаке: есть Бернарду Силва, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Фил Фоден и Габриэл Жезус. Сумасшедшая конкуренция.

С середины октября «горожане» успешно справлялись без Торреса, который сломал плюсневую кость в финале Лиги Наций против сборной Франции. Да и в целом с приходом Грилиша Ферран оказался на задворках «Ман Сити», хотя дебютный сезон провел великолепно: 13 голов и 3 ассиста в 36 матчах, многие из которых начинал на скамейке. В общей сложности у Торреса 16 голов и 4 ассиста в 43 матчах за «Сити».

Неплохо для «одного из многих» в команде Гвардиолы. Но «Барселона» предлагает ему нечто большее — регулярную игровую практику и статус одной из главных звезд. В этом и заключается главная мотивация Торреса, чей переход в кризисную «Барселону» не все поняли. Да, в «Манчестер Сити» он был частью мощнейшей команды, которая ведет борьбу за все трофеи. Ферран был и мог оставаться прилежным винтиком этого механизма, но решил попытать счастья в великом клубе, которому прямо сейчас не хватает настоящих героев.

Мог оказаться в «Барселоне» полтора года назад, не хотел уходить из «Валенсии»

Ферран дебютировал за «Валенсию», клуб своего сердца, в 18 лет, а к 20 уже стал одной из главных звезд на «Месталье», проведя за «Лос Чес» 97 матчей (9 голов, 12 ассистов). Летом 2020-го на Феррана уже претендовали «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие топ-клубы Европы, и эту гонку выиграли «горожане», заплатившие 28 млн евро. На самом деле Торрес был не прочь задержаться в «Валенсии», за которую болеет с детства, но решил уйти из-за беспорядочного стиля управления клубом. Когда с юной звездой нужно было подписывать новый контракт (и он был к этому готов), руководство «Валенсии» провалило эту, казалось бы, простую миссию. Вот что говорил о своем уходе с «Местальи» и сам футболист:

Я хотел остаться и выдвинул клубу три условия. Во-первых, просил о разговоре с владельцем, мне было важно получить ответы на вопросы о будущем клуба. Во-вторых, я хотел стать капитаном команды и олицетворением «Валенсии», как Фернандо Торрес в «Атлетико», который получил повязку в молодости. В-третьих, просил зарплату на уровне лидеров, и мои запросы не превышали возможности «Валенсии». Я понимал, что по европейским меркам мой клуб не может тягаться с европейскими грандами, но я люблю «Валенсию» и хотел быть с родной команды. Я принял бы предложение, если бы удовлетворили 2 из 3 моих пунктов, но меня просто проигнорировали. Клуб не захотел сохранить меня.

По всей видимости, еще одной причиной для перехода в «Барселону» стало желание футболиста вернуться в Испанию. Он адаптировался к футболу Гвардиолы и зарекомендовал себя в качестве игрока, достойного быть в ротации «Манчестер Сити», но жизнь на Туманном Альбионе не пришлась по душе Феррану. Скучал по родным, привычной еде и солнечным дням.

Торрес — находка для Хави. Может сыграть на любой позиции в атаке

В последних матчах насмотрелись в атаке «Барселоны» на Эззальзули, Ютгла и Нико Гонсалеса. Понятно, что это не те футболисты, с которыми можно всерьез за что-то бороться. А вот атакующий трезубец, составленный из Фати, Гави, Депая и Феррана Торреса может получиться весьма эффективным в игровой системе, которую выстраивает Хави.

В «Валенсии» Торрес играл на флангах полузащиты, причем нередко в схеме 4-4-2, то есть выполнял серьезный объем оборонительной работы, в «Манчестер Сити» творческих задач стало больше, у Пепа Ферран играл в атакующей тройке справа, слева и по центру в качестве «ложной девятки». Эта роль может заинтересовать и Хави, в философии которого есть место шустрому блуждающему форварду, формально привязанному к центру атаки.