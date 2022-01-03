«Арсенал» опережает «Барселону» в борьбе за трансфер Исака

«Арсенал» опережает «Барселону» в гонке за трансфер нападающего сборной Швеции и «Реала Сосьедад» Александера Исака, утверждает El Nacional.
По информации источника, 22-летний форвард в 2022 году точно сменит команду. Лондонский клуб готов сделать более выгодное предложение, чем каталонцы.
Контракт Исака с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2026 года.
Умный, техничный, быстрый, и это при росте 192! Нам нужен именно такой нападающий. Да, все хотят Влаховича, но Душан игрок конкретной позиции и больше подходит под тактику, когда все играют на одного форварда, а вот Исак играет в другой манере, и больше подходит под комбинационный футбол. При этом он может и сам хорошо протащить мяч, смело идет в обводку....думаю, самое то для нашего нынешнего состава
Умный, техничный, быстрый, и это при росте 192! Нам нужен именно такой нападающий. Да, все хотят Влаховича, но Душан игрок конкретной позиции и больше подходит под тактику, когда все играют на одного форварда, а вот Исак играет в другой манере, и больше подходит под комбинационный футбол. При этом он может и сам хорошо протащить мяч, смело идет в обводку....думаю, самое то для нашего нынешнего состава