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«Арсенал» опережает «Барселону» в борьбе за трансфер Исака

вчера, 13:17

«Арсенал» опережает «Барселону» в гонке за трансфер нападающего сборной Швеции и «Реала Сосьедад» Александера Исака, утверждает El Nacional.

По информации источника, 22-летний форвард в 2022 году точно сменит команду. Лондонский клуб готов сделать более выгодное предложение, чем каталонцы.

Контракт Исака с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:00, ред.
Нужно совершать трансфер и как можно быстрее.
Умный, техничный, быстрый, и это при росте 192! Нам нужен именно такой нападающий. Да, все хотят Влаховича, но Душан игрок конкретной позиции и больше подходит под тактику, когда все играют на одного форварда, а вот Исак играет в другой манере, и больше подходит под комбинационный футбол. При этом он может и сам хорошо протащить мяч, смело идет в обводку....думаю, самое то для нашего нынешнего состава
Брулин
Брулин
вчера в 14:44
А адаптируется ли он за пару матчей, важных для команды - вот это вопрос.
dadrail
dadrail
вчера в 13:52
Наверное все таки Арсенал
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:26
Когда официально объявят тогда и будет разговор!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:18
Главное финишировать первым...
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