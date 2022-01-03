«Арсенал» опережает «Барселону» в борьбе за трансфер Исака

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вчера, 13:17

«Арсенал» опережает «Барселону» в гонке за трансфер нападающего сборной Швеции и «Реала Сосьедад» , утверждает El Nacional.

По информации источника, 22-летний форвард в 2022 году точно сменит команду. Лондонский клуб готов сделать более выгодное предложение, чем каталонцы.

Контракт Исака с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2026 года.