Лукаку летом может перейти в «Тоттенхэм»

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вчера, 08:43

Форвард «Челси» по окончании сезона может уйти из клуба.

Бельгийский нападающий, недовольный своей ситуацией в стане «синих», по информации La Gazzetta dello Sport, интересен «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму».

28-летний футболист с большой долей вероятности отдаст предпочтение «шпорам», поскольку их возглавляет Антонио Конте, с которым Лукаку вместе работал в «Интере».