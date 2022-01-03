Лукаку летом может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку по окончании сезона может уйти из клуба.
Бельгийский нападающий, недовольный своей ситуацией в стане «синих», по информации La Gazzetta dello Sport, интересен «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму».
28-летний футболист с большой долей вероятности отдаст предпочтение «шпорам», поскольку их возглавляет Антонио Конте, с которым Лукаку вместе работал в «Интере».
Тут ещё не все ясно, возможно даже уладят. Но отношение к нему у всех уже будет не как прежде. Все они наемники конечно в современном футболе, но все же.
Тут ещё не все ясно, возможно даже уладят. Но отношение к нему у всех уже будет не как прежде. Все они наемники конечно в современном футболе, но все же.