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Лукаку летом может перейти в «Тоттенхэм»

вчера, 08:43

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку по окончании сезона может уйти из клуба.

Бельгийский нападающий, недовольный своей ситуацией в стане «синих», по информации La Gazzetta dello Sport, интересен «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму».

28-летний футболист с большой долей вероятности отдаст предпочтение «шпорам», поскольку их возглавляет Антонио Конте, с которым Лукаку вместе работал в «Интере».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:50
Кого то в оттяжку,но Хари тогда лучше продать, только вот кто захочет Сити или ПСЖ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:49
А не лучше ли продать и купить Холланда,чем Кейна?Возможно придется и доплатить,но мне почему то он очень нравится.Таранит, забивает, отдает, пасы, антропология подходит, риск относительно оправдан,из минусов только агент.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:45
За сколько его купит Леви? Тогда придется расстаться с Хари, а Конте хочет использовать Лука как в Интере, только тут АПЛ. Конечно забивать периодически будет,но не с Сериальных успехом.Его дриблинг просто заблочат,как и верховые удары.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:41
Интересен МС интересно чем?
Брулин
Брулин
вчера в 12:32
Кейна поменяли бы на Лукаку и Зиеша (Вернера). Все бы были довольны
azkan
azkan
вчера в 12:06
Все может быть. Я даже предполагаю, что эти слова специально сказаны по договоренностью с Конте. А что? Все может быть. Вроде нормально играл и забивал и вдруг этот интервью. Интриганы хрен9вы!
Тухель хотел с ним переговорить, будем ждать.
протон
протон
вчера в 11:35
И зачем до лета ждать? Пусть переходит уже сейчас
Если в обратном направлении отправится Кейн, то пускай этот трансфер осуществится в это ТО.
Если бы Челси был в лидерах, Лукаку молчал бы и слово не говорил что ранее
galem72
galem72
вчера в 11:19
Объективно это адекватный трансфер для всех участвующих сторон. Кейну давно пора сваливать в другой клуб. ТТХ взамен получит классного, проверенного в АПЛ атакера, который будет работать со своим любимым тренером, который, в свою очередь, прекрасно знает, как юзать этого слона.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:14
Ну хотя бы присмотрел кусочек прошлогоднего "Интера" в АПЛ - туда пусть и идет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:13
В Челси он точно не останется. Тренер им очень недоволен.
Cat01
Cat01
вчера в 10:05
Время рассудит
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:02, ред.
Продажа, либо обменяем на Кейна. Думается, оба тренера не против будут. Кейн не хочет в Тоттенхэме играть, летом даже заранее попрощавшись с болелали), но не тут то было...и чудак Лукаку, который не следит за языком, словно его силой притащили в Лондон, то схема не та, то Тухель не уважает его, то футболисты, короче снова тяжко ему в Англии, и хочет в чемпионат по проще, где у него впервые в карьере что-то получалось путное.
Тут ещё не все ясно, возможно даже уладят. Но отношение к нему у всех уже будет не как прежде. Все они наемники конечно в современном футболе, но все же.
sash71
sash71
вчера в 09:58
Лукаку ! Будь уже мужиком ….. хватит стонать как будто тебя ….. (дальше догадаются)
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:37
Все может быть, т.к Ромелу хорошо знаком с Антонио Конте. Тоттенхем может продать Кейна и заменить его именно с помощью Лукаку. Вопрос лишь в том, захочет ли бельгиец играть в клубе, который толком ничего не выигрывает??!
particular
particular
вчера в 09:35
Лукаку оказался интриганом и заговорщиком :))
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:31
А куда Кейна?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:25
С Конте договорился
qzyqpz8942sk
qzyqpz8942sk
вчера в 09:18
Вполне его уровень
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:54
Задолбал
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:49
Как они С Кейном будут делить место?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:46
Опять с Конте поработает
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