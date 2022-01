Пресс-служба «Лейпцига» сообщает, что полузащитник досрочно вернулся в клуб из аренды в «Падерборне».

Хартманн сыграл всего 45 минут в составе «Падерборна» в рамках второй Бундеслиги в нынешнем сезоне.

ℹ️ Fabrice #Hartmann has returned from his loan at @SCPaderborn07 with immediate effect.



The 20-year-old will now form part of the first-team squad.



