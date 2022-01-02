«Ювентус» хочет взять в аренду у ПСЖ Икарди. Клуб сделал запрос

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вчера, 15:41

Туринский «Ювентус» обратился с запросом к ПСЖ касательно аренды нападающего .

Отмечается, что туринский клуб интересуется вариантом перехода 28-летнего аргентинца без права выкупа.

Икарди защищает цвета парижан с лета 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 поединках, забил пять мячей.

Недавно парижане установили ценник на своего футболиста.