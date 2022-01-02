ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» хочет взять в аренду у ПСЖ Икарди. Клуб сделал запрос

вчера, 15:41

Туринский «Ювентус» обратился с запросом к ПСЖ касательно аренды нападающего Мауро Икарди.

Отмечается, что туринский клуб интересуется вариантом перехода 28-летнего аргентинца без права выкупа.

Икарди защищает цвета парижан с лета 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 поединках, забил пять мячей.

Недавно парижане установили ценник на своего футболиста.

Все новости
Официально«Аякс» арендовал у «РБ Лейпциг» своего воспитанника Бробби
Вчера, 10:07 Комментарии6
Слухи«Реал Сосьедад» хочет арендовать Рафинью у ПСЖ
22 декабря 2021 Комментарии2
СлухиФелиш готов в январе уйти в аренду
21 декабря 2021 Комментарии4
В «Арсенале» сообщили о вероятной аренде Балогуна в другой клуб
10 декабря 2021 Комментарии2
Официально«Барселона» отдала хавбека Кольядо в аренду «Гранаде»
10 декабря 2021 Комментарии2
Слухи«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича из «Барселоны»
09 декабря 2021 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:55, ред.
Очень хороший вариант и для старой синьоры, и для Икарди.
Ювентус получит "голодного" нападающего, который хорошо знаком с СериейА, а сам Мауро получит и место в составе, и игровую практику....да и интересно будет понаблюдать за его связкой с Дибалой
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:14
Вариант не плохой...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 16:19
Наилучший вариант на данный момент!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:44
Икарди может помочь
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:43
Здравствуйте. Уже занимаемся этим вопросом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100