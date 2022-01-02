«Ювентус» хочет взять в аренду у ПСЖ Икарди. Клуб сделал запрос

Туринский «Ювентус» обратился с запросом к ПСЖ касательно аренды нападающего Мауро Икарди.
Отмечается, что туринский клуб интересуется вариантом перехода 28-летнего аргентинца без права выкупа.
Икарди защищает цвета парижан с лета 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 поединках, забил пять мячей.
Недавно парижане установили ценник на своего футболиста.
Ювентус получит "голодного" нападающего, который хорошо знаком с СериейА, а сам Мауро получит и место в составе, и игровую практику....да и интересно будет понаблюдать за его связкой с Дибалой
Ювентус получит "голодного" нападающего, который хорошо знаком с СериейА, а сам Мауро получит и место в составе, и игровую практику....да и интересно будет понаблюдать за его связкой с Дибалой