ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

В «Арсенале» сообщили о вероятной аренде Балогуна в другой клуб

вчера, 10:40

Руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил, что нападающий «канониров» Фоларин Балогун, скорее всего, покинет клуб на правах аренды в январе.

Я думаю, что на данный момент ближе всего к этому шагу [к игре в первой команде] находится Фло Балогун.

Он все еще играет в U23 и, скорее всего, отправится в аренду в январе, потому что ему нужна дополнительная практика, чтобы перейти на следующий уровень, ему нужно совершить этот переход.

В октябре сообщалось о желании Балогуна покинуть лондонский клуб.

Все новости
Официально«Барселона» отдала хавбека Кольядо в аренду «Гранаде»
Вчера, 09:06 Комментарии2
Слухи«Бешикташ» хочет прервать аренду Пьянича из «Барселоны»
09 декабря Комментарии2
Президент «Бешикташа»: «Мы хотим купить Пьянича, но всё зависит от условий»
13 ноября Комментарии2
Слухи«Барселона» планирует вернуть Тринкана из аренды в «Вулверхэмптоне»
10 ноября Комментарии2
Слухи«Челси» не против прервать аренду Сауля. «Атлетико» это не устраивает
09 ноября Комментарии4
Слухи«Барселона» может сократить срок аренды де Йонга
06 ноября Комментарии6
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:04
Отправляют в аренду на перспективу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:48
Продать его пока не удается, желающих нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100