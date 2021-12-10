В «Арсенале» сообщили о вероятной аренде Балогуна в другой клуб

Руководитель академии «Арсенала» сообщил, что нападающий «канониров» , скорее всего, покинет клуб на правах аренды в январе.

Я думаю, что на данный момент ближе всего к этому шагу [к игре в первой команде] находится Фло Балогун.

Он все еще играет в U23 и, скорее всего, отправится в аренду в январе, потому что ему нужна дополнительная практика, чтобы перейти на следующий уровень, ему нужно совершить этот переход.