В «Арсенале» сообщили о вероятной аренде Балогуна в другой клуб

Руководитель академии «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил, что нападающий «канониров» Фоларин Балогун, скорее всего, покинет клуб на правах аренды в январе.
Я думаю, что на данный момент ближе всего к этому шагу [к игре в первой команде] находится Фло Балогун.
Он все еще играет в U23 и, скорее всего, отправится в аренду в январе, потому что ему нужна дополнительная практика, чтобы перейти на следующий уровень, ему нужно совершить этот переход.
В октябре сообщалось о желании Балогуна покинуть лондонский клуб.