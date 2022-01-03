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Четыре клуба ведут переговоры с Рюдигером о предконтрактном соглашении

вчера, 21:15

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вызвал интерес со стороны крупнейших клубов Европы. Напомним, что контракт игрока с «аристократами» истекает ближайшим летом. Новое трудовое соглашение не подписано по сей день из-за высоких требований по заработной плате. Антонио просит у «Челси» 200 тысяч фунтов в неделю.

В борьбу за немца вступили «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Ювентус». Все эти команды пытаются договориться с защитником о предконтрактном соглашении, согласно которому летом он перейдет в новый клуб абсолютно бесплатно.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:30
Нужно оставлять его обязательно.
ДСА
ДСА
сегодня в 01:35
Политика Челси абсолютно верная, не хочешь играть - вали.
azkan
azkan
сегодня в 00:00
Вроде косяки остались позади. Играет хорошо. И один из футболистов с яйцами. Играет с хотением и горящими глазами, иногда безбашенный.
Лучше конечно чтоб его оставили.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:05
Это будет разочарование.
Tex
Tex
вчера в 23:04
Пусть идет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:36
Заплатят сколько просит и оставят!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:20
так дайте ему эту зарплату, он один из лучших ЦЗ в мире на сегодня!
Gahi
Gahi
вчера в 21:57
Антонио Рюдигер зарекомендовал себя в игре за "Челси" с самой надёжной стороны в обороне, а также с умением подключаться в атаку при необходимости помогать в этом своим нападающим по команде. В свои 28 лет, а в марте ему исполниться 29 лет, Антонио понимает сейчас самый подходящий момент в его рарьере, где он должен выбить максимальны трансфер с пользой для себя, ибо с возрастом ему будет трудно торговаться и тем более претендовать на длительность своего контракта. Transfermarkt оценивает Рюдигера в 35 млн евро и если учесть что он будет уходить свободным агентом если не договориться с "Челси", то естественно клубы которые претендуют на Рюдигера, будут готовы удовлетворить его запросы по контракту. А в клубе "Челси" нужно хорошо подумать как сделать так чтобы не ошибиться как это случилось в ПСЖ когда они отпустили свободным агентом Тиагу Сильву в "Челси" с который в свои 37 лет продолжает играть и приносить пользу команде. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:52
Бавария вроде не платит такие зарплаты, да и Юве вряд ли потянет. Лучше бы в Челси остался ещё на годик.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:44
Юве и Бавария там лишние.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 21:33
Думаю, Юве не потянет этот аукцион.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:29
Только сам Рюдигер в послематчевом интервью сказал, что ждёт последних переговоров с Челси на этой неделе. Посмотрим, чем все закончится.
Если Тухель и дальше собирается играть с нынешней схемой, то оставлять надо.
beefs
beefs
вчера в 21:19
период выбивания лучших контрактов...
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