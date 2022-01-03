Четыре клуба ведут переговоры с Рюдигером о предконтрактном соглашении

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вчера, 21:15

Защитник «Челси» вызвал интерес со стороны крупнейших клубов Европы. Напомним, что контракт игрока с «аристократами» истекает ближайшим летом. Новое трудовое соглашение не подписано по сей день из-за высоких требований по заработной плате. Антонио просит у «Челси» 200 тысяч фунтов в неделю.

В борьбу за немца вступили «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Бавария» и «Ювентус». Все эти команды пытаются договориться с защитником о предконтрактном соглашении, согласно которому летом он перейдет в новый клуб абсолютно бесплатно.