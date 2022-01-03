«Барселона» не откажется от покупки Холанда, несмотря на подписание Мораты

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вчера, 18:09

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с тем, как усилить атакующую линию команды, сообщает AS.

По информации источника, «сине-гранатовые» не откажутся от идеи покупки форварда дортмундской «Боруссии» , несмотря на вероятный переход нападающего «Ювентуса» , арендованного итальянским коллективом у мадридского «Атлетико».

В текущем сезоне Мората забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.