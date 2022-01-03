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«Барселона» не откажется от покупки Холанда, несмотря на подписание Мораты

вчера, 18:09

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с тем, как усилить атакующую линию команды, сообщает AS.

По информации источника, «сине-гранатовые» не откажутся от идеи покупки форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, несмотря на вероятный переход нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты, арендованного итальянским коллективом у мадридского «Атлетико».

В текущем сезоне Мората забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 18:33
Фэйр- плей тут и не пахнет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:31
Когда "Барселона" хочет купить Холанда:
Птица Феникс
Птица Феникс ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:20
Новогодние мечты.
shlomo
shlomo
вчера в 18:10
А где денег взяли???
Cat01
Cat01
вчера в 18:10
Надо брать всех
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