«Барселона» не откажется от покупки Холанда, несмотря на подписание Мораты

Руководство каталонской «Барселоны» определилось с тем, как усилить атакующую линию команды, сообщает AS.
По информации источника, «сине-гранатовые» не откажутся от идеи покупки форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, несмотря на вероятный переход нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты, арендованного итальянским коллективом у мадридского «Атлетико».
В текущем сезоне Мората забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.