Драма Лукаку, заменитель Обамеянга и цели «Вест Хэма». 5 главных трансферных сюжетов зимы в АПЛ

Футбольный рынок всё горячее.
Главные трансферы 2022 года состоятся летом, однако некоторые кадровые задачки нуждаются в решениях здесь и сейчас. Особенно остро нуждаются в свежей крови клубы АПЛ, у которых есть ресурсы для зимних трансферов. А иные сюжеты разворачиваются вопреки долгосрочным стратегиям и ожиданиям, один из таковых и открывает нашу подборку.
Лукаку и его будущее в «Челси». Конте подсматривает из-за угла
Ромелу Лукаку ошарашил и разочаровал всех своим интервью, в котором выразил недовольство своим положением в «Челси», оспорил тактические решения тренерского штаба и сожалел об уходе из «Интера». Томасу Тухелю пришлось даже исключить Ромелу из команды накануне матча с «Ливерпулем», а сейчас клуб ждет, чем закончится эта ситуация: форвард и тренер должны провести встречу, на которой расставят все точки над «ё».
Приоритет «Челси» — защитить свои инвестиции и сохранить в составе форварда, за которого «синие» полгода назад заплатили 115 миллионов евро, но если Лукаку встанет в позу и окажется обузой для команды, то не исключено расставание уже зимой. Утверждается, что бельгиец желает воссоединиться со своим бывшим боссом Антонио Конте в «Тоттенхэме», и хотя это очень сложная сделка, возможный «эффект домино» от нее будоражит.
Во-первых, приход Лукаку в «Тоттенхэм» даст вольную Харри Кейну, которого «шпоры» смогут аккуратно упаковать и отправить в Манчестер. Во-вторых, для «Челси» может быть полезно избавиться от обузы, чтобы заманить на «Стэмфорд Бридж» Эрлинга Холанда, пообещав ему главную роль в команде. Неожиданно разговорившийся Лукаку может открыть портал с супертрансферами, но признаем, что это случится скорее летом, чем зимой.
«Арсенал» намерен подписать замену Пьер-Эмерику Обамеянгу
Ромелу Лукаку не единственный опальный форвард с громким именем в городе Лондон. Первым разгневал свой клуб Пьер-Эмерик Обамеянг, которому Микель Артета до сих пор не может простить нарушение дисциплины (экс-капитан не вернулся в оговоренное время из поездки во Францию, где навещал больную мать). Дальнейшие события показывают, что проступок габонца дал формальный повод для запуска механизма по избавлению от него.
«Канониры» готовы отпустить Пьера-Эмерика в «Ньюкасл», а сами в качестве приоритетной трансферной цели выбрали Александра Исака из «Реала Сосьедад». Серьезные источники сообщают, что «Арсенал» намерен подписать форварда сборной Швеции уже зимой и приготовил для этого 40 миллионов евро. Вряд ли баски легко отпустят Исака, но лондонцы могут добиться своего настойчивостью и щедростью.
«Вест Хэму» необходима кадровая подпитка
В сентябре Дэвид Мойес заявил, что в этом сезоне «Вест Хэм» намерен побороться за попадание в Лигу чемпионов. И довольно долго «молотобойцы» действительно держались в топ-5, однако на стыке 2021-го и 2022 годов пришло кристально чистое понимание, что с текущими ресурсами ВХ это недостижимая цель. Большой урон команде нанесли травмы, выкосившие 75% защитной линии, а еще слишком наивно бороться на несколько фронтов с одним чистым центрфорвардом в составе, как бы ни был хорош временами Майкл Антонио. У «Вест Хэма» три основных задачи на зимнее трансферное окно:
1. Подписание более сильного центрального защитника вместо Иссы Диопа.
2. Расставание с Андреем Ярмоленко и приобретение боеспособной единицы в атакующую группу вместо сникшего украинца. Скажем, это может быть бодибилдер Адама Траоре.
3. Покупка центрального нападающего, который сможет конкурировать с Майклом Антонио. Ходили слухи о Джованни Симеоне и Патрике Шике.
Если «молотобойцы» реализуют каждый из трех пунктов и попадут с новичками в «яблочко», то еще повоюют и за топ-4 АПЛ, и за победы в Кубке Англии и Лиге Европы.
Уходящая натура Поля Погба
Некогда самый дорогостоящий футболист планеты с 1 января имеет право официально вести переговоры с другими клубами. Некоторое время назад Погба и его агент Райола могли выкручивать руки «Ман Юнайтед», козыряя приглашениями из Мадрида, Турина и Парижа, но сейчас Поль не столь востребован на футбольном рынке. Тот же «Реал» четко дал понять, что сотрудничество с нестабильным полузащитником его больше не интересует.
Вероятно, нет особого желания лицезреть калейдоскоп ярких причесок Погба и у Ральфа Рангника, который уже неоднократно подчеркивал, что хочет видеть в исполнении МЮ командный прессинг. В прилежной игре без мяча француз никогда не был особенно хорош, так что новый менеджер без сожаления отдаст место Погба в команде настырным Райсу или Беллингхэму.
Грандиозные планы «Ньюкасла»
У «Ньюкасла» самые богатые хозяева в мировом футболе и место в зоне вылета АПЛ. В будущем «сороки» намерены войти в короткий список английских топ-клубов, но во второй части сезона вынуждены решать насущные задачи, ради которых объявляют зимний призыв. Эдди Хау нужны и защитники, и полузащитники, и нападающий, но «Ньюкасл» ждут десятки отказов на один состоявшийся трансфер. «Близкими» сделками считаются подписание Кирана Триппьера из «Атлетико», а с недавних пор у «сорок» появились шансы усилить линию атаки Пьером-Эмериком Обамеянгом, которому больше не рады в «Арсенале».
Стоны и крики
Слышны были у двери
Так объясняли Лукаку
О его поведении......
А вообще то, у тренера Челси сейчас много других забот.... на этой неделе команда потеряла главного латераля в системе Тухеля Риса Джеймса на шесть недель, а также центрального защитника Андреаса Кристенсена.... и вот перед ключевым матчем с конкурентом, Лукаку набрасывает грязи на вентилятор..... тяжело ему видите ли.... тяжело сейчас Чиллуэлу, который в гипсе ещё несколько месяцев будет передвигаться, тяжело Джеймсу, для которого сезон тоже вероятно закончился..... тяжело тем игрокам Челси, которые сейчас слегли с ковидом и безусловно тяжело Тухелю, который сейчас оказался на линии огня..... Лукаку же бегает, забивает, жив цел орёл..... вообще поведение некоторых игроков Челси просто идиотское..... тот же Кристиансен. .... игрок уровня Мустафи, который спрогрессировал только благодаря работе с Тухелем.... отыграл хорошо полгода и лыжи навострил в Барсу (как и Рюдигер....) .... при Лэмпарде и тот и другой сидели ни то, что на скамейке - на трибуну не всегда попадали..... а немец реанимировал их прогнившие карьеры за 6 месяцев.... а так чвто, больше всего жаль Тухеля....
Стоны и крики
Слышны были у двери
Так объясняли Лукаку
О его поведении......
А вообще то, у тренера Челси сейчас много других забот.... на этой неделе команда потеряла главного латераля в системе Тухеля Риса Джеймса на шесть недель, а также центрального защитника Андреаса Кристенсена.... и вот перед ключевым матчем с конкурентом, Лукаку набрасывает грязи на вентилятор..... тяжело ему видите ли.... тяжело сейчас Чиллуэлу, который в гипсе ещё несколько месяцев будет передвигаться, тяжело Джеймсу, для которого сезон тоже вероятно закончился..... тяжело тем игрокам Челси, которые сейчас слегли с ковидом и безусловно тяжело Тухелю, который сейчас оказался на линии огня..... Лукаку же бегает, забивает, жив цел орёл..... вообще поведение некоторых игроков Челси просто идиотское..... тот же Кристиансен. .... игрок уровня Мустафи, который спрогрессировал только благодаря работе с Тухелем.... отыграл хорошо полгода и лыжи навострил в Барсу (как и Рюдигер....) .... при Лэмпарде и тот и другой сидели ни то, что на скамейке - на трибуну не всегда попадали..... а немец реанимировал их прогнившие карьеры за 6 месяцев.... а так чвто, больше всего жаль Тухеля....