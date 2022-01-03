Драма Лукаку, заменитель Обамеянга и цели «Вест Хэма». 5 главных трансферных сюжетов зимы в АПЛ

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03 января 2022, 19:29

Футбольный рынок всё горячее.

Главные трансферы 2022 года состоятся летом, однако некоторые кадровые задачки нуждаются в решениях здесь и сейчас. Особенно остро нуждаются в свежей крови клубы АПЛ , у которых есть ресурсы для зимних трансферов. А иные сюжеты разворачиваются вопреки долгосрочным стратегиям и ожиданиям, один из таковых и открывает нашу подборку.

Лукаку и его будущее в «Челси». Конте подсматривает из-за угла

Ромелу Лукаку ошарашил и разочаровал всех своим интервью, в котором выразил недовольство своим положением в «Челси», оспорил тактические решения тренерского штаба и сожалел об уходе из «Интера». Томасу Тухелю пришлось даже исключить Ромелу из команды накануне матча с «Ливерпулем», а сейчас клуб ждет, чем закончится эта ситуация: форвард и тренер должны провести встречу, на которой расставят все точки над «ё».

Приоритет «Челси» — защитить свои инвестиции и сохранить в составе форварда, за которого «синие» полгода назад заплатили 115 миллионов евро, но если Лукаку встанет в позу и окажется обузой для команды, то не исключено расставание уже зимой. Утверждается, что бельгиец желает воссоединиться со своим бывшим боссом Антонио Конте в «Тоттенхэме», и хотя это очень сложная сделка, возможный «эффект домино» от нее будоражит.

Во-первых, приход Лукаку в «Тоттенхэм» даст вольную Харри Кейну, которого «шпоры» смогут аккуратно упаковать и отправить в Манчестер. Во-вторых, для «Челси» может быть полезно избавиться от обузы, чтобы заманить на «Стэмфорд Бридж» Эрлинга Холанда, пообещав ему главную роль в команде. Неожиданно разговорившийся Лукаку может открыть портал с супертрансферами, но признаем, что это случится скорее летом, чем зимой.

«Арсенал» намерен подписать замену Пьер-Эмерику Обамеянгу

Ромелу Лукаку не единственный опальный форвард с громким именем в городе Лондон. Первым разгневал свой клуб Пьер-Эмерик Обамеянг, которому Микель Артета до сих пор не может простить нарушение дисциплины (экс-капитан не вернулся в оговоренное время из поездки во Францию, где навещал больную мать). Дальнейшие события показывают, что проступок габонца дал формальный повод для запуска механизма по избавлению от него.

«Канониры» готовы отпустить Пьера-Эмерика в «Ньюкасл», а сами в качестве приоритетной трансферной цели выбрали Александра Исака из «Реала Сосьедад». Серьезные источники сообщают, что «Арсенал» намерен подписать форварда сборной Швеции уже зимой и приготовил для этого 40 миллионов евро. Вряд ли баски легко отпустят Исака, но лондонцы могут добиться своего настойчивостью и щедростью.

«Вест Хэму» необходима кадровая подпитка

В сентябре Дэвид Мойес заявил, что в этом сезоне «Вест Хэм» намерен побороться за попадание в Лигу чемпионов. И довольно долго «молотобойцы» действительно держались в топ-5, однако на стыке 2021-го и 2022 годов пришло кристально чистое понимание, что с текущими ресурсами ВХ это недостижимая цель. Большой урон команде нанесли травмы, выкосившие 75% защитной линии, а еще слишком наивно бороться на несколько фронтов с одним чистым центрфорвардом в составе, как бы ни был хорош временами Майкл Антонио. У «Вест Хэма» три основных задачи на зимнее трансферное окно:

1. Подписание более сильного центрального защитника вместо Иссы Диопа.

2. Расставание с Андреем Ярмоленко и приобретение боеспособной единицы в атакующую группу вместо сникшего украинца. Скажем, это может быть бодибилдер Адама Траоре.

3. Покупка центрального нападающего, который сможет конкурировать с Майклом Антонио. Ходили слухи о Джованни Симеоне и Патрике Шике.

Если «молотобойцы» реализуют каждый из трех пунктов и попадут с новичками в «яблочко», то еще повоюют и за топ-4 АПЛ , и за победы в Кубке Англии и Лиге Европы.

Уходящая натура Поля Погба

Некогда самый дорогостоящий футболист планеты с 1 января имеет право официально вести переговоры с другими клубами. Некоторое время назад Погба и его агент Райола могли выкручивать руки «Ман Юнайтед», козыряя приглашениями из Мадрида, Турина и Парижа, но сейчас Поль не столь востребован на футбольном рынке. Тот же «Реал» четко дал понять, что сотрудничество с нестабильным полузащитником его больше не интересует.

Вероятно, нет особого желания лицезреть калейдоскоп ярких причесок Погба и у Ральфа Рангника, который уже неоднократно подчеркивал, что хочет видеть в исполнении МЮ командный прессинг. В прилежной игре без мяча француз никогда не был особенно хорош, так что новый менеджер без сожаления отдаст место Погба в команде настырным Райсу или Беллингхэму.

Грандиозные планы «Ньюкасла»