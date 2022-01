Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что Педри и заболели коронавирусом.

Игроки здоровы и находятся в изоляции у себя дома.

LATEST NEWS | Pedri and Ferran Torres have tested positive for Covid-19. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/3jDYDZuITz